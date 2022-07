Jorge Argüello: "La Casa Blanca no descarta la visita de Alberto Fernández"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, dio detalles de la agenda de Alberto Fernández en el marco de la reunión pautada junto a Joe Biden para el próximo martes. En este sentido, aclaró que la misma no está confirmada dado que el presidente de los EE.UU. se encuentra con covid. “Dependemos de una contingencia aunque seguimos con las preparaciones”, aclaró.

¿Qué se sabe de la posibilidad de que el viaje del presidente Alberto Fernández a EE.UU. sea modificado por el contagio de covid del presidente Joe Biden?

En este momento estoy por ingresar a la Casa Blanca para hacer un reconocimiento del terreno, un acto preparatorio para la visita del presidente argentino a los EEUU. Esto no quiere decir que la visita esté confirmada ni que la salud de Biden no sea un obstáculo.

La Casa Blanca no descarta la visita de Alberto Fernández que depende de la salud de Biden. La visita será el día martes de la semana que viene. Por esta razón, ayer tuvimos la recorrida en la embajada del FBI, que es algo de rutina por la seguridad del Presidente, para asegurarse las entradas y salidas de la embajada.

También me reuní con el Departamento del Tesoro para continuar con la preparación de la visita hasta nuevo aviso. La decisión del gobierno de los EE.UU. es no postergar la visita a menos que sea necesario, dependerá de la salud de Biden. De esto, nos enteramos ayer por la mañana y la Casa Blanca se comunicó conmigo minutos antes de emitir el comunicado anunciando al país y al mundo la situación de contagio del presidente Biden y esto me dio tiempo para avisarle a Alberto Fernández que estaba en ese momento en Paraguay participando en la cumbre de de presidentes del Mercosur.

Por la cantidad de horas del viaje y la necesidad de llegar un día antes, ¿es algo que se debería decidir a más tardar mañana?

Sí, creo que será así. Tenemos previsto el vuelo presidencial desde hace semanas, para el domingo a las 22 hs con arribo a Washington en la mañana, aproximadamente a las 7:30 de la mañana. A partir de ahí, con una agenda que está siendo trabajada pero bajo la posibilidad de diferimiento, dependiendo de la evolución de la salud de Joe Biden.

Joe Biden dio positivo de COVID-19 y está en duda la bilateral con Alberto Fernández

Jorge Elías (JE): Pareciera que Biden no altera mucho su propia agenda por esta contingencia, todo indica que los síntomas son leves, a menos que esto pase a mayores...

Si, los síntomas son leves. Según mis cálculos, el quinto día de contagio va a ser el domingo. Es presumible que antes de ayer ya tenía claros síntomas. El CDC, que determina el protocolo a seguir en materia sanitaria con el covid, indica que, a partir del quinto día, las posibilidades de contagio son nulas y el paciente puede interactuar en reuniones presenciales usando barbijo.

En un segundo escenario, la Casa Blanca tiene otro protocolo que desconozco y que está adaptado a las características de Joe Biden, que tiene 79 años, por eso el protocolo tomará en consideración la edad y otros factores. No sabemos cuál será el criterio.

El comunicado de la Casa Blanca dice que el presidente retomará su actividad normal una vez que haya dado negativo. Cuento una anécdota personal. Fui convocado por el presidente Fernández como su sherpa para participar en la cumbre del G-7 que se hizo en Alemania hace pocas semanas. Días antes, me había contagiado de covid y, al quinto día, deje de tener síntomas y con un solo barbijo fui dado de alta. Doce días después del contagio y una semana después de cumplido los cinco días, cuando tenía que embarcarme a Alemania, yo seguía dando positivo estando dado de alta.

Exactamente. Por eso parece contradictorio que digan que se retomarán las actividades con un PCR negativo ya que se sigue dando positivo hasta 15 días después de los síntomas.

En muchos casos siguen dando positivo hasta el duodécimo. En otros, al día 5 o 6, deja de dar positivo. Es azaroso y se le agrega a esta situación. Dependemos de una contingencia aunque seguimos con las preparaciones.

Si damos por hecho que se va a dar la reunión. ¿Qué dice la agenda argentina y la de EE.UU.?

El Presidente viajará por poco más de 24 hs, en un viaje con más de 11 hs de ida y venida. Hay un único punto que se llama entrevista y reunión de trabajo con el presidente de los Estados Unidos. Será un viaje relámpago que será en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Con esta perspectiva se están pensando alternativas junto al presidente Fernández. Como cada tercer martes de cada mes de septiembre, se hace la inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cita a la que los presidentes argentinos suelen atender, cosa que también hará Fernández.

En ese caso, la indicación de él es preparar una agenda, en paralelo a la inauguración de la asamblea, en Nueva York y, eventualmente, una agenda importante con las cabezas de las principales petroleras americanas en Houston. En el lapso de 90 días, estaría visitando dos veces los EEUU, una solo para mantener una reunión de trabajo con Biden y otra más amplia con inversionistas y otros actores.

CB PAR