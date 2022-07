La apertura de Modo Fontevecchia: problemas adentro, problemas afuera

"A la espera de que las aguas se calmen, siguen los problemas internos y externos, no solo con la disputa dentro del Frente de Todos, sino también con Uruguay, uno de nuestros principales socios del Mercosur, y la incógnita por el viaje del Presidente a Estados Unidos, luego de confirmar que Joe Biden tiene Covid. Pero el tema central es la relación entre Argentina y Uruguay", decía Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

Luego se compartió con los oyentes un audio de Luis Lacalle Pou, en el contexto de la reunión del Mercosur. El presidente uruguayo señaló que le quedó resonando un concepto de Alberto Fernández, cuando hablaba de "protegernos". Señaló que "el Presidente de un país vienen a ser el padre de una gran familia" y, para protegerla, la "mejor manera de hacerlo es abriéndome al mundo". Por su parte, Alberto le contestó diciendo que necesitaban un "proyecto en conjunto" y le pidió a la región un "esfuerzo en común para vender alimentos y energía al mundo", eliminando "las asimetrías que existen". "Pido que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales y salir con un proyecto propio, porque eso es de corto aliento", agregó el Presidente.

"La discusión parece abstracta porque todo dependerá de quién sea el presidente de Brasil. Con Lula, el Mercosur tendría otro sentido y no se podría llevar adelante un proyecto autónomo. Diferente sería el escenario con Jair Bolsonaro, aunque parece menos probable, según las últimas encuestas. Pero el problema con Uruguay vienen de antes y transciende a Alberto Fernández y a Lacalle Pou. El origen es el 2021, cuando el presidente uruguayo llamó "lastre" al Mercosur", recordó Fontevecchia.

El acuerdo Uruguay-China tensó al Mercosur: "Nadie se salva solo", le dijo Alberto Fernández a Lacalle Pou

Alberto Fernández le respondió diciendo que había que seguir encontrando "mecanismos de consenso para avanzar" y "sentirse hermanos". "Si nos convertimos en una carga, lo lamento, porque no queríamos serlo para nadie. Lo más fácil es bajarse del barco, si la carga pesa mucho. Tenemos que terminar con esas ideas, no queremos ser lastre de nadie", había dicho el mandatario argentino.

"Hay una disputa política, tanto Uruguay como Argentina tienen distintas coaliciones y la de Lacalle Pou es contraria a la nuestra, por eso se producen chicanas. Unos dicen que los uruguayos vienen a nuestro país para buscar una mejor calidad de vida y otro plantean lo contrario, que son los argentinos los que se están mudando por cuestiones tributarias. Es una relación de hermanos atravesada por amores y odios. El que tuvo una fuerte definición al respecto fue el ex presidente uruguayo, Jorge Battle, quien dijo en el 2002 que "los argentinos son una manga de ladrones", se refirió a la "magnitud de su corrupción" y sentenció que "la tragedia de los argentinos es que no se ayudan". "Representa algo políticamente incorrecto, pero está subyacente en el pensamiento de muchos", manifestó el conductor.

Alberto Fernández: "Argentina está convulsionada económicamente"

"Alberto tenía la expectativa por el viaje a Estados Unidos para avanzar con el acuerdo del FMI, pero ahora está en duda por el caso positivo de Covid de Joe Biden. Quizás, la cuestión de fondo es la palabra estallido y me viene a la memoria el concepto de la profecía autocumplida, que viene de todas las religiones. Lo mencionamos con el ensayo sobre por qué los chamanes curan y, lo que se dice es que, si el paciente creía que se iba a curar por alguien con poderes, se predisponía más rápido a lograrlo. El concepto moderno lo generó Robert King Merton, sociólogo muy célebre por sus publicaciones que planteaban que, si algo es definido como real, aunque no lo sea, se crea un efecto de realidad. Eso viene de la pelea entre Alberto y Cristina, que no sabemos qué consecuencias tendrá", concluyó Fontevecchia.

JL PAR