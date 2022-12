El Dibu Martínez viajó en helicóptero hasta un hospital y sorprendió a los médicos

Luego de la caravana de campeones que recorrió las calles de la Ciudad de Buenos Aries y terminó por el cielo, Emiliano "Dibu" Martínez aterrizó en el Hospital Churruca, donde se encontró con su padre y su hermano para viajar a Mar del Plata.

Al igual que el resto de sus compañeros, el "Dibu" regresó al Predio de la AFA luego de los festejos por distintos puntos de Buenos Aires. Sin embargo, al momento de irse, el arquero pidió ser trasladado hasta el centro médico.

Bombos, cerveza y fernet "viajero": así vivieron los jugadores la caravana de campeones que terminó en el aire

Cuando bajó del helicóptero, se dirigió a un vehículo que lo estaba esperando y partió del establecimiento. Luego viajó en auto a Mar del Plata junto a su padre y hermano por la ruta 2.

Los médicos y trabajadores que se encontraban allí presentes aprovecharon la oportunidad para grabar el encuentro y compartirlo en redes sociales.

"Mi hermana labura en el Churruca y me mando un: NO ME VAS A CREER QUIÉN VINO AL HOSPITAL", se puede leer en una de las publicaciones. "Bueno seré una médica precarizada trabajando en un feriado pero llegó el mismísimo Dibu Martínez al Hospital", compartió otra usuaria junto a un video del arquero en el centro médico.

Desde el martes por la noche el arquero de la selección argentina está instalado en su ciudad natal, que lo declarará ciudadano ilustre el jueves por la tarde. Alrededor de las 22 horas llegó al country en las afuera de la ciudad donde tiene su casa. Allí estará descansando los próximos días donde pasará las fiestas de Navidad y Fin de Año, antes de reincorporarse al club británico Aston Villa.

MB CP