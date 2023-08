Un youtuber japonés gastó aproximadamente dos millones de yenes (13.936 dólares), en un disfraz hiperrealista hecho a medida y diseñado para cumplir su sueño de convertirse en un perro. Ahora que lo tiene planea utilizarlo, por lo que decidió salir a plena luz del día para poder darle provecho y vivir la experiencia de ser un animal.

El hombre había contratado el año pasado a una empresa japonesa, especializada en crear esculturas y modelos destinados a películas y anuncios, para que le realizaran un disfraz de su perro favorito, el border collie. Tardaron 40 días en confeccionar un traje de pelo largo hecho a la medida para cumplir el sueño de ‘Toco’, como se hace llamar el hombre en internet.

“Usamos fotos de collies tomadas desde diferentes ángulos, mejoramos la esponjosidad del abrigo para ocultar el caparazón del disfraz tanto como fuera posible e hicimos que la boca se abriera y se cerrará sola”, dijo un portavoz de Zeppet, la compañía encargada del disfraz.

El ‘hombre perro’ youtuber

Una vez recibido el traje, Toco se presentó al mundo de las redes sociales, anunciando que quería "compartir su viaje" viviendo como un perro. Gracias a ello, su canal de Youtube acumuló una gran difusión, llegando a más de 42 mil suscriptores.

Si bien se dio a conocer hace ya un año, no fue hasta hace unos días cuando llegó al público masivo, haciéndose viral tras publicar un vídeo en el que aparecía públicamente con su disfraz por primera vez.

En el clip se puede observar como Toco sale a pasear por un parque y las calles de su ciudad. Según avanza, la gente y los perros que lo rodean se quedan completamente desconcertados. Sin embargo, nada lo detuvo de cumplir su deseo y vestido con su disfraz el hombre se tiró al césped, rodó por el suelo y jugó a buscar un objeto, como cualquier cachorro.

El video, rápidamente impactó en los internautas y se viralizó, haciendo que alcance más de seis millones de visitas. De igual manera, Toco aclaró que las imágenes fueron grabadas el año pasado durante una entrevista con la cadena de televisión alemana RTL.

¿Por qué el hombre decidió convertirse en perro?

“Mi nombre es Toco, quería ser un animal y me hice collie”, comienza la descripción del video viral en YouTube del famoso ‘hombre perro’.

Consultado por esta afición, Toco reveló que soñaba con transformarse en perro desde que era niño. “Recuerdo haber escrito en mi libro de graduación de primaria que quería ser un perro y pasear al aire libre”, señaló en una entrevista con Mirror.

En conversación con el medio japonés Mynavi, el hombre mencionó por qué eligió un perro: "Mis favoritos son los animales cuadrúpedos, especialmente los lindos. Entre ellos, pensé que un animal grande y cercano a mí estaría bien, teniendo en cuenta que sería un modelo realista, así que decidí que fuera un perro".

Las críticas en las redes sociales para el ‘hombre perro’

Dada la viralización de sus videos, el hombre recibió comentarios negativos por su decisión de gastar dinero para intentar parecerse a un perro y otros, incluso, lo calificaron como un ‘fetiche raro’.

“Es tan extraño que alguien pueda hacer algo así. Las personas son salvajes”, mencionó un internauta. Otro añadió: “si tu crees que esto es insano, solo espera unos años, será todavía más loco”. Mientras que alguien destacó el valor de los animales: “los perros reales son animales asombrosos. Esto es solo ridículo y espeluznante”.

El misterio del síndrome del perro negro

Pero los comentarios no solo hacían referencia al deseo del hombre, sino que también apuntaban hacía las reacciones de los animales que lo rodeaban. “Los perros no fueron engañados. Eso debió haber sido raro para ellos”, mencionaba uno de los tantos comentarios.

En respuesta a las reacciones negativas, Toco simplemente respondió: "Me entristece que la gente pueda pensar eso. Me encantan los animales y disfruto jugando a ser un collie”. "Es mi afición, así que seguiré haciéndolo. Me hace feliz y a otras personas también".

RV / Gi