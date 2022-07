El Papa pidió por la Madre Tierra que “gime y nos suplica que detengamos nuestros abusos y su destrucción”

“Por el cuidado de la creación” es el reiterado, urgente y renovado llamado del Papa Francisco que encabeza esta nueva edición del L´Osservatore Romano en lengua española. “Escucha la voz de la creación” es el tema y la invitación del Tiempo de la Creación de este año. El período ecuménico comienza el 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, y termina el 4 de octubre con la fiesta de san Francisco.

Si aprendemos a escuchar a la creación –asevera el Pontífice - notaremos una especie de disonancia. “Por un lado, es un dulce canto que alaba a nuestro amado Creador; por otro, es un amargo grito que se queja de nuestro maltrato humano”. Por eso, el Papa recuerda en su mensaje que “a merced de nuestros excesos consumistas”, la Madre Tierra “gime y nos suplica que detengamos nuestros abusos y su destrucción”.

Asimismo, el Santo Padre asegura que también “nuestros hijos gritan”, “amenazados por un egoísmo miope, los adolescentes exigen con ansiedad que los adultos hagamos todo lo posible para evitar o al menos limitar el colapso de los ecosistemas de nuestro planeta”. Por eso, recordando la exhortación de san Pablo de alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran, Francisco invita a llorar “con el amargo grito de la creación, escuchémoslo y respondamos con hechos, para que nosotros y las generaciones futuras podamos seguir alegrándonos con el dulce canto de vida y esperanza de las criaturas”.

El texto completo y oficial de este Mensaje de Francisco se incluye a doble página central con esta edición del periódico vaticano.

A horas de iniciar un nuevo viaje apostólico a Canadá, el Santo Padre, en la mañana del viernes 22 de julio, fue a la Basílica de Santa María Mayor para rezar frente al icono de la Virgen Salus Populi Romani y encomendarle su viaje a Canadá. El Pontífice realizará su 37° viaje internacional, del 24 al 30 de julio de 2022.

En esta “peregrinación penitencial” que inicia este domingo, el Papa visitará Edmonton, Maskwacis, Quebec e Iqaluit. Desde el inicio de su pontificado en marzo de 2013, el Obispo de Roma, antes y después de un viaje internacional, se recoge en oración delante de este icono mariano, tan importante para el pueblo romano. Tal y como explicó el Papa en el ángelus del domingo 17 de julio, viaja a Canadá “sobre todo en el nombre de Jesús para encontrar y abrazar a las poblaciones indígenas”.

Lamentablemente, aseguró el Papa, “en Canadá, muchos cristianos, incluidos algunos miembros de institutos religiosos, han contribuido a las políticas de asimilación cultural que, en el pasado, han dañado gravemente, de diferentes maneras, a las comunidades nativas”. Ahora, precisó el Pontífice “estoy a punto de hacer una peregrinación penitencial, que espero, con la gracia de Dios, pueda contribuir al camino de sanación y reconciliación ya emprendido”.

Esta edición del L´Osservatore Romano abunda en información previa a este viaje, especialmente con un artículo de Federico Lombardi, exvocero papal de varios Pontífices, titulado “¿Por qué va el Papa a Canadá?”.

Como lo viene haciendo, semana tras semana, aún antes del comienzo de la guerra en Ucrania, el Papa Bergoglio se ha referido en forma fuerte y decidida sobre este flagelo. Esta vez, lo hizo durante la audiencia a tres capítulos generales del orden de la Madre de Dios, de la orden Basiliano de San Giosafat y de la congregación de la Misión, recibidos en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. El texto completo de Francisco, pronunciado el pasado 14 de julio, se transcribe íntegramente con este ejemplar. En los párrafos finales, y refiriéndose a la guerra en Ucrania, el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica Romana expreso: “Y no quisiera terminar sin una cercanía a vosotros, queridos hermanos Basilianos ucranianos, en este momento de dolor, en este momento de martirio de vuestra patria. Quisiera deciros que estoy cerca de vosotros, toda la Iglesia está cerca, toda. Os acompañamos como podemos en vuestro dolor. Yo muchas veces pienso que uno de los peligros más grandes ahora es olvidar el drama de Ucrania. Uno se acostumbra, se acostumbra... y después no es tan importante y se habla... ¡Uno de los días pasados, he visto en el periódico que la noticia sobre la guerra estaba en la página 9! No es un problema que interesa, es feo esto, es feo. Por esto estamos cerca de vosotros, y todos nosotros debemos mirar a ellos porque ellos en este momento están en el martirio. Vosotros estáis en el martirio. Y os deseo que el Señor tenga compasión de vosotros y de otro modo esté cerca de vosotros con la paz y el don de la paz”.

A veces “las páginas web de los medios de comunicación se han convertido en lugares de toxicidad, incitación al odio y noticias falsas”. Contra este riesgo, y en la óptica “de la autenticidad y de la calidad de las relaciones humanas”, el Papa Francisco ha dirigido un mensaje a los participantes del SIGNIS World Congress 2022, que se celebrará en el Sogang University de Seúl, en Corea del Sur, del 15 al 18 de agosto. El encuentro, que reunirá a profesionales católicos de la comunicación, tendrá como tema “Paz en el mundo digital” y, como subrayado por el Pontífice, tendrá que “afrontar este desafío”, combatiendo mentiras y desinformación. El texto completo de este mensaje se incluye en esta nueva edición del periódico semanal en lengua española de la Santa Sede.