Emily Pellegrini, la modelo que no existe y enloquece a deportistas famosos y millonarios

La modelo Emily Pellegrini, de 23 años, acumuló 123.000 seguidores en Instagram en sólo cuatro meses, generó un ingreso de 10.000 dólares vendiendo contenido erótico por internet y no para de recibir invitaciones para salir con deportistas famosos y millonarios. A pesar de que su sonrisa atractiva y cuerpo voluptuoso enloquecen a miles en fotos y videos, no se trata de una persona real, sino de una mujer creada con inteligencia artificial.

Su creador explicó: “Le pregunté a ChatGPT cuál es la chica de los sueños del hombre promedio y me dijo cabello castaño largo y piernas largas, así que la hice exactamente como decía. El objetivo era hacerla simpática y atractiva. Quería mantenerla lo más real posible”, detalló el diario británico DailyMail. “Al principio trabajé entre 14 y 16 horas al día con ella para descubrir realmente qué programas de Emily funcionan bien para su rostro, cuerpo y videos. Ahora trabajo ocho horas todos los días de la semana”, relató el creador, que vende las imágenes en una plataforma de contenido erótico llamado Fanvue.

El creador de la modelo relató: "La invitan a Dubai para conocerse y a comer en excelentes restaurantes"

Emily Pellegrini rápidamente atrajo la atención de hombres ricos, poderosos y exitosos. Su creador explicó: “Es muy diferente quién la contacta y dónde. A través de mensajes directos de Instagram hay personajes realmente famosos, como futbolistas, multimillonarios, luchadores de MMA y tenistas. Creen que ella es real. La invitan a Dubai para conocerse y a comer en excelentes restaurantes”, reveló y deslizó que uno de esos hombres “conocía a Cristiano Ronaldo”, pero no brindó nombres. A pesar de ello, comentó que un futbolista alemán le envió un mensaje preguntando: “¿Cómo es posible que una dama tan hermosa no tenga novio?” y pidiendo su número de teléfono.

"Hubo un momento en el que pensé: '¿Qué carajo está pasando?'”, reconoció el creador de Pellegrini, quien dijo que el beneficio de su trabajo es que puede recrear imágenes desde cualquier parte del mundo, superando a cualquier modelo real. “Realmente se siente como una vida doble. Pero realmente no quiero ser público. No quiero estar en internet como un influencer que tiene que hacer vídeos todos los días mostrando todo lo que come y hace. Simplemente no es lo mío”, comentó sobre su propio rol en las redes.

Fiona Pellegrini, la "hermana" rubia de Emily, no será la última modelo de este creador anónimo

Sin embargo, no se limitó a la venta de imágenes eróticas de una única modelo hecha con inteligencia artificial y lanzó también un perfil bajo el nombre de Fiona Pellegrini, una supuesta hermana rubia de la exitosa morocha, que ya cosechó más de 30.000 seguidores. Comprendiendo que su trabajo puede continuar desarrollándose, el creador de Emily y Fiona espera agregar más hermanas a su prole de IA y bromeó: "Sí, tengo un plan para lanzar un tercer y un cuarto modelo, pero no tan pronto. No hay nombre por el momento, pero el tercero será pelirrojo”, adelantó.

Por lo pronto, Emily cobra una cuota de suscripción mensual de 9 dólares y tiene alrededor de 100 suscriptores fijos. Su perfil en la plataforma Fanvue destaca la promesa de una experiencia de “aventura desinhibida” y de “encender los sentidos”. Esta página, a diferencia de su competidora OnlyFans, permite el uso de la inteligencia artificial sin necesidad de que esté respaldada por una persona real, permitiendo que perfiles inexistentes se transformen en el futuro de la industria del contenido para adultos.

El futuro de la inteligencia artificial en la industria pornográfica

El éxito de Emily y Fiona se produce después de que el uso de generadores de IA se disparara en los últimos meses, con el polémico Unstable Diffusion produciendo más de 500.000 imágenes para adultos cada día, según Business Insider. El fundador y director ejecutivo de Fanvue, Will Monange, dijo a DailyMail que la inteligencia artificial brinda a los creadores de contenido la capacidad de explorar su chispa creativa sin "ser la cara" de una creación.

Los especialistas creen que las estrellas pornográficas generadas por IA "prosperarán" en el futuro cercano y eventualmente se convertirán en importantes competidores de las personas en la vida real. Aunque la IA seguirá siendo “más bien una herramienta” o “una extensión de quiénes somos y qué hacemos” por ahora, según Monange, los creadores de los robots de IA ya están viendo sus beneficios a medida que la demanda se dispara, gracias a la tecnología que avanza rápidamente.

Según detalló New York Post, el creador de las hermanas Pellegrini sigue inseguro y preocupado por el uso más siniestro de la tecnología de inteligencia artificial, como los deepfakes o la explotación de imágenes de abuso contra niños y niñas. "La IA tiene muchas cosas maravillosas, muchas herramientas buenas, pero también es muy peligrosa", reflexionó.

ML / ED