Indignación del establishment político ruso por una fiesta de celebridades semidesnudas: "Estoy lista para mi ejecución"

Una fiesta repleta de celebridades semidesnudas en el famoso club nocturno Mutabor de Moscú provocó la indignación del establishment político ruso, que se volvió cada vez más patriótico y conservador desde el ataque a Ucrania. Los patrocinadores de algunos de los artistas más conocidos del país rompieron sus contratos y se informó que el presidente Vladimir Putin no estaría contento.

Según consignó la agencia Reuters, la feroz reacción de las autoridades, los legisladores y blogueros pro Kremlin, los medios estatales y los grupos de la Iglesia Ortodoxa ha estado dominando los titulares durante días, desplazando las historias sobre la inflación y permitiendo que, en cambio, la población se desahogue atacando a la élite del mundo del espectáculo que acudió a la fiesta privada durante la noche del 20 de diciembre.

La organizadora del evento, Anastasia Ivleeva, junto a la periodista Ksenia Sobchak

Las imágenes que muestran a celebridades rusas en lencería y disfraces reveladores llevaron al arresto de un rapero por usar nada más que una media colocada estratégicamente y a denuncias, llamados a boicotear e investigar. En medio de la reacción violenta, la organizadora del evento, reconocida actriz y presentadora de televisión local, Anastasia Ivleeva, publicó dos videos de disculpas entre lágrimas.

"Dicen que Rusia sabe perdonar. Si ese es el caso, realmente me gustaría pedir una segunda oportunidad. De ustedes, del pueblo. Si la respuesta es no, entonces estoy lista para mi ejecución pública. Pero no la esquivaré y estoy lista para cualquier resultado”, pronunció Ivleeva, quien asistió a la fiesta en Mutabor vistiendo lencería de encaje, un vestido transparente y una cadena de esmeraldas valuada en 250.000 dólares alrededor de la cadera.

“Pido disculpas a todos: al público y a mis invitados, que se convirtieron en partícipes involuntarios de lo que se desarrolló en los medios. Reconozco plena y completamente mi responsabilidad por lo sucedido”, dijo también la organizadora, quien aseguró que planeaba donar parte de las ganancias de la fiesta "casi desnuda" a organizaciones benéficas.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó que el evento había "manchado" a quienes participaron

Más de 20 personas presentaron una demanda colectiva contra ella por “sufrimiento moral”, exigiendo que pagara mil millones de rublos (11 millones de dólares) a una organización benéfica que apoya el ataque a Ucrania, informó AFP. Además, Ivleeva perdió su trabajo como influencer en una de las marcas más importantes de telefonía rusa y las autoridades abrieron una investigación que conlleva una posible pena de cárcel de cinco años.

El rapero detenido, Vasio, fue condenado a 15 días de cárcel por distribuir "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales" y por vandalismo menor, informó la agencia de noticias estatal TASS. Fue condenado en virtud de la ley de "propaganda LGBTQ" que las autoridades endurecieron el año pasado y que prohíbe la información positiva sobre personas lesbianas, gays, bisexuales o trans. También fue multado por 200.000 rublos (2.182 dólares).

Muchos de los participantes famosos de la fiesta grabaron sus disculpas, incluida la periodista Ksenia Sobchak, quien apareció en varias fotografías con un vestido beige con patrones de alambre de púas y cuyo difunto padre, Anatoly Sobchak, fue alguna vez amigo y mentor de Putin. Sobchak dijo que entendía que "mostrar fotos de la fiesta al mundo entero era inapropiado" en este momento, en una publicación en las redes sociales.

Anastasia Ivleeva junto al rapero Vasio, condenado a 15 días en prisión por vestir sólo una media en sus genitales

Por su parte, el cantante Dima Bilan, reconocido ganador de Eurovisión, compartió su disculpa pública el martes, afirmando que su asistencia a la fiesta no era “un reflejo de quién soy”. "Entiendo perfectamente el resentimiento de nuestra gente, y especialmente de nuestros muchachos que nos defienden en el frente", dijo Bilan, añadiendo que regularmente dona a causas a favor de la guerra y actúa para las familias de los soldados rusos.

Ese mismo día, la estrella del pop Filipp Kirkorov se disculpó por asistir a la fiesta de Ivleeva y reflexionó: "Hay momentos en la vida de todos en los que entrás por la puerta equivocada". "En estos tiempos difíciles y heroicos, un artista de mi calibre, un artista del pueblo, no puede ni debe ser tan irresponsable al participar en diversos eventos", comentó Kirkorov y añadió: "Lo último que quisiera es que este descuido por mi parte fuera el motivo para restringir mi arte en Rusia". El músico había vestido un traje de encaje brillante y gafas de sol futuristas.

Las críticas hacia los asistentes de la fiesta “casi desnuda” en Rusia

Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, afirmó que el evento había "manchado" a quienes participaron, pero que ahora tenían la oportunidad de trabajar en sí mismos. "La vida nos enseña lecciones dolorosas", dijo en la radio Sputnik. "Estas personas necesitan darse cuenta de la profundidad del problema y mejorar. Por su propio bien", afirmó.

Dmitry Peskov, portavoz de Putin, pidió el miércoles a la prensa que lo perdonaran por no comentar públicamente sobre el creciente escándalo, diciendo: "Dejemos que ustedes y yo seamos los únicos en el país que no discutamos este tema". Baza, un medio de comunicación conocido por sus contactos con los servicios de Seguridad, informó que las tropas que luchan en Ucrania estuvieron entre las primeras en quejarse después de ver las imágenes.

Un hombre apuñaló y decapitó a su esposa por “tardar demasiado” al preparar el té

Además, el influyente presentador de la televisión estatal Vladimir Solovyov respondió al pedido de disculpas de Anastasia Ivleeva en Telegram: "¿Querés una segunda oportunidad? Llevales a nuestros muchachos estufas y drones a Tokmak", urgió, en referencia al frente del sur de Ucrania. En una publicación anterior, Solovyov llamó a los asistentes de la fiesta "bestias, escoria" y dijo: "No tienen idea de cuánto los odia la gente".

"Celebrar tales eventos en un momento en que nuestros muchachos están muriendo en la operación militar especial y muchos niños están perdiendo a sus padres es cínico", dijo Yekaterina Mizulina, directora de la Liga Rusa para una Internet Segura, un organismo fundado con la el apoyo de las autoridades. "Nuestros soldados en primera línea definitivamente no luchan por esto", lanzó.

ML / ED