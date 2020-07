Hay cuatro detenidos por la desaparición de Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Cristina Kirchner

El caso de la desaparición de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner y uno de los arrepentidos de la causa de los Cuadernos de la corrupción, mantiene en vilo a la comunidad de El Calafate y al país. Aunque no se sabe todavía el paradero de Gutiérrez, trascendió que la investigación que encabeza el juez de Instrucción de El Calafate Carlos Narvarte tiene hasta el momento cuatro personas demoradas, las últimas que habrían estado o sido vistas con Gutiérrez antes que su madre denuncie a la justicia que esta había desaparecido. Se trata de dos jóvenes de apellido Zaeta, nietos de un reconocido escribano de El Calafate, que en su momento fue concejal del Frente de la Victoria en esa ciudad. Otro de los sujetos demorados es de apellido Montón y un cuarto de apellido Gómez. Al mismo tiempo, se hacían este sábado varios allanamientos en procura de esclarecer el caso.

"Estamos trabajando y la Policía de Santa Cruz sigue abocada a pleno a la búsqueda de Gutiérrez", dijo este sábado 4 de julio el juez Narvarte, remarcando que "la hipótesis es que hubo un hecho ilícito", porque en casa del exsecretario de CFK se hallaron signos de violencia y manchas de sangre. Como ya se indicó este viernes 3 de julio, el teléfono de Gutiérrez apareció tirado en una obra en construcción, y en su camioneta constataron que había un vidrio roto, también un espejo destrozado y una campera que también tenía manchas de sangre.

"Estuvimos en la casa. La impresión que a mi me dio es que hubo violencia en ese lugar: hay sangre, hay rastros y eso indica que seguramente hay un hecho ilícito, que se demuestra a través de las pruebas", precisó el magistrado. "Estamos abocados a la búsqueda del cuerpo porque si no lo tenemos, no podemos constituir una hipótesis certera. Puede ser un posible secuestro o que se trate de un homicidio", le dijo Narvarte a FM Dimensión.

"No tenemos todavía la constancia de laboratorio de la que la sangre que encontramos sea de Gutiérrez", aseguró el funcionario, precisando que "se hallaron restos de precintos, lo que es un elemento a valorar y a estudiar".

Gutiérrez había llegado hace unos pocos días a El Calafate, y ocupaba una vivienda de su propiedad, pero no la fastuosa residencia que tiene en esta ciudad, que ocupa uno de sus familiares.

El juez Narvarte tomó declaración a varios testigos, entre los que se destaca un joven de 20 años que estuvo "el jueves a las 22:00" en la casa del ex funcionario y que es uno de los de demorados. "Fue la última persona que estuvo con él, pero hay que ver más cosas. Este joven dijo que estuvo con Gutiérrez hasta la noche en que desapareció, tenemos que trabajar con lo que pasó después", afirmó Narvarte.

La fiscal que interviene en el caso de la desaparición de Gutiérrez es Natalia Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.



Gutiérrez, quien ofició como secretario privado de Cristina Kirchner varias años y los acompañó en su paso por la Casa Rosada, es uno de los arrepentidos en la causa por presuntas irregularidades en la obra pública durante el kirchnerismo.

El ex secretario privado de la vicepresidenta había arribado al distrito patagónico hace pocos días en un vuelo especial de "repatriados" para atender sus múltiples negocios en El Calafate. El operativo de búsqueda se originó tras una denuncia por desaparición de persona que inició Teresa García, la madre de Gutiérrez, en la casa que ocupaba en El Calafate, ubicada en Santiago Perkic, casi esquina Padre de Agostini. Allí la Policía buscó indicios que pudieran dar con su paradero.

En la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, el ex secretario adjunto de la Presidencia -entre 2003 y 2010- aportó pruebas relevantes como imputado colaborador: habló de bolsos con dinero que viajaban a El Calafate y de "espacios destinados" a guardar ese efectivo que "eran inaccesibles para todos y sólo ingresaba Néstor Kirchner".

