Falleció a los 77 años Anne Schedeen, la madre de Alf en la exitosa serie de los '80

Falleció a los 77 años la actriz estadounidense Anne Schedeen, reconocida mundialmente por interpretar a Kate Tanner, la madre de la icónica familia en la exitosa serie de televisión "ALF" durante la década de 1980. "Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias", señaló la publicación en redes sociales en la que su familia anuncia su deceso.

"Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella", continuó la publicación de Facebook; y siguió: "Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir que la rodeaban perduran. Brindemos con una margarita en su honor".

Su agente, Tom Markley, director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency, también confirmó la noticia. "Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos", dijo, según informó The Hollywood Reporter (THR).

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Anne Schedeen se dedicó al diseño de interiores

En las publicaciones en redes no se reveló la causa de su muerte ni la fecha en que se produjo.

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Schedeen nació como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 y creció en una granja a las afueras de Portland, en el estado de Oregón. Antes de trabajar en "Alf" hizo personajes en series como "Paper Dolls" (Muñecas de papel), "Emergency!" (¡Emergencia!) y "Simon & Simon".

Schedeen interpretó a Kate Tanner en la sitcom estadounidense que llegó a la pantalla chica, a través de NBC, el 22 de septiembre de 1986 de la mano de Tom Patchett. El extraterrestre proveniente del ficticio planeta Melmac, que formó parte de la rutina de la familia Tanner, se instaló en la casa de millones de personas de muchas partes del mundo hasta 1990.

Anne Schedeen dio un radical cambio a su vida, en el que abandonó el camino de la actuación y se dedicó a su otra vocación: el diseño de interiores.

RM/ff