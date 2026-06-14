La tapa del Diario PERFIL del domingo 14 de junio de 2026.

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.147 del Diario PERFIL, de este domingo 14 de junio de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

Se derrumban sus coartadas y Adorni en lo único que piensa es en evitar caer preso. El jefe de Gabinete ve desmoronarse una a una sus explicaciones sobre el medio millón de dólares oculto, y solo le queda apuntar a no tener un fallo en contra. Mientras tanto, Javier y Karina Milei decidieron sostenerlo en el cargo a cualquier costo, incluso ante una eventual moción de censura del Congreso. El escándalo se transforma en una prueba de fuego para la coalición libertaria. Se debilita el plan “ganar tiempo”.

La confesión sobre las criptos intenta salvarlo de una condena por enriquecimiento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Paolo Rocca fabrica un mileísmo sin Milei. Delegó el día a día de Techint para dedicarse al sueño de lograr “un modelo económico normal con dirigentes normales”. Conversaciones con Bullrich y Macri.

Caputo quiere modificar el Régimen de Inocencia Fiscal.

Trump anunció que hoy se firmará la paz, pero Irán afirma que aún falta para el acuerdo.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia conversa con Luis Diego Fernández, autor del Manifiesto libertario de izquierda.

Cómo es la escuela de formación política con la que Karina quiere capacitar

a los dirigentes de La Libertad Avanza. Busca candidatos para CABA.

Keiko Fujimori. Continúa el recuento de votos en Perú y la dirigente saca una diferencia de 12.000 votos a Roberto Sánchez.

Lácteos. Un cambio en el paradigma nutricional: los productos enteros tienen beneficios hasta ahora desdeñados por la medicina.

Colapinto. El argentino largará 13° en el gran premio de España. Dijo: “Vamos lento”, sobre la performance de su vehículo.

Mundial 2026

Llegó Senesi y Scaloni evalúa quién será el reemplazante de Tagliafico.

Ni Shakira, Katy Perry ni Michael Bublé activaron el fervor mundialista.

Brasil debutó con un empate y buen fútbol.

Escriben en esta edición:

Burgueño, Calvo, Fara, Duran Barba, Castro, Sinay, Flier, Fraga (h), Laporte, Lopes, Lloret, González y J. Fontevecchia.

HB

