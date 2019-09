Para la fiscal, "Lito" Garay tenía "trato frecuente" con la víctima

Noticias Relacionadas Tiene 12 años, interpretó una canción contra la violencia de género y se hizo viral

Néstor Garay tenía "un trato frecuente" con Navila Garay, la adolescente de 15 años que fue asesinada y enterrada en la localidad bonaerense de Chascomús, cuyo cadaver fue descubierto este fin de semana. Así lo confirmó la fiscal del caso, Daniela Bertoletti, quien reveló, además, que se intenta establecer si el hombre mantenía "algún fin sexual" con la menor de edad.

"Tenían trato frecuente, Navila iba a la casa. Era una situación conocida para la familia", comentó la magistrada. Además expresó que el martes 10 de octubre, el día que se habría cometido el crimen, la joven "le dijo a la abuela 'voy a ver a Lito y vengo'". Bertoletti reiteró, en diálogo con el canal TN, que la chica asesinada tenía "un parentesco lejano" con el detenido y dijo que la investigación apunta a establecer qué tipo de vínculo tenía con el hombre, quien hoy sigue tras las rejas y se negó a declarar.

Las declaraciones de la fiscal ocurren luego de que este martes 17 de septiembre se difundiera un video en el que se puede ver a la víctima viajando en moto con el principal sospechoso del femicidio. Las imágenes, capturadas por una cámara de seguridad del Centro de Monitoreo local, prueban que el acusado llevó a la joven en su moto hasta la finca, donde la fiscal estima que la mató, y donde luego enterró su cuerpo.

Bertoletti descartó además las afirmaciones de la madre de Navila, Débora Garay, sobre la vinculación a través de un pariente con el mundo de la prostitución. La funcionaria judicial sostuvo que no se encontraron evidencias de ese hecho, que —según contó— la madre de la víctima mencionó en el marco de la investigación por la desaparición de su hija: "Habló de un sobrino que estaría vinculado, que lo sabía por comentarios. Indagamos esa pista, le preguntamos a las personas que dijo que le comentaron y fue con resultado negativo", explicó.

Sobre el acusado, días atrás la madre de la adolescente había dicho: Nosotros lo conocíamos. Dejamos asentado también en la comisaría, que nunca se llevó un proceso a cabo, que el primo de él anda en el tema de prostíbulos, de llevar chicas a trabajar. Nos tomaron una denuncia ahí y nunca se actuó. Él la llamaba y le mandaba mensajes constantemente por teléfono”.

La dueña de la casa-quinta donde trabajaba "Lito" —lugar donde fue encontrado el cuerpo— también brindó detalles sobre lo que habría sucedido. Según ella, contrató al hombre para mantener el jardín de la residencia tiempo atrás y hubo una frase que él le dijo que le llamó la atención. "Mirá, te enterré un perrito ahí en la quinta", habría dicho Garay, lo que a la declarante le resultó extraño.

Según la transcripción de la declaración ante la Justicia que publicó el sitio Infobae, la mujer afirmó: "Fui a la casa-quinta con una amiga que me acompañó. Llegué a eso de las 17. Me llamó mucho la atención que apenas entramos las dos apareció Lito, no habían pasado ni 5 minutos. Inclusive mi amiga me dijo al oído: '¿Dónde estaba este tipo para entrar atrás nuestro?'. Después mantuvimos una conversación normal con él, nada importante. Hasta que me dijo: 'Mirá que te enterré el perro ahí. No toques nada que yo después te acomodo todas las ramas y todo'".

Y agregó: "Hace cuatro meses por lo menos que Lito me viene pidiendo plata. Antes eso no sucedía. Le pregunté por qué era y qué le andaba pasando. Me dijo que estaba siendo extorsionado por una mujer. Yo le dije que vaya y que lo denuncie. Pero me contó que estaba teniendo relaciones sexuales con esa chica y que era menor, por eso no podía hacerlo. Lito me dijo puntualmente que la chica lo amenazaba con denunciarlo por abuso si no le daba plata".

No obstante, la familia de la joven apunta contra Néstor Garay. "Ella le dijo que lo iba a denunciar por abusador y él la mató", expresó esta semana Pablo Garay, tío de Navila, como posible hipótesis del móvil del asesinato. El hombre relató en declaraciones a TN que, el día de la desaparición el 10 de septiembre, su sobrina le manifestó: "Tío pedime un remís que voy y vuelvo enseguida". Detalló, además, que la menor iba con frecuencia a la casa de Garay, principal sospechoso del hecho, porque hacía tareas de limpieza. De acuerdo a su relato, Garay le debía 1000 pesos a la chica y es por eso que ella fue hasta su domicilio a intentar cobrar esa plata, pero que en ese momento él le dio solo la mitad.

