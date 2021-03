Segunda ola de COVID-19 | Para Fernán Quirós, "fue oportuno el Gobierno nacional al restringir"

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, reconoció que ya se inició la segunda ola de contagios de coronavirus y destacó que las medidas de restricciones que adoptó el Gobierno Nacional fueron "oportunas".

"En la última semana vemos que la segunda ola ya se inició. Lo más importante de todo es la capacidad del Estado de rastrear y testear, focalizar y juntar energías para volver a cuidarnos, y cuidarnos de las variantes", aseguró el ministro.

En diálogo con Radio Con Vos, Quirós explicó que "hay nuevas variantes que aceleran la velocidad del contagio. Podemos hacer cosas para postergar la ola. Fue oportuna la medida que tomó el Gobierno nacional para restringir".

Asimismo, el ministro recalcó que las escuelas se mantendrán abiertas con los protocolos correspondientes y que la nueva ola no está vinculada con la actividad educativa en la Ciudad.

Fernán Quirós: "Con Macri en el gobierno hubiésemos tenido la vacuna de Pfizer"

"Monitoreamos día a día la evolución en las escuelas, y vemos que la incidencia de casos en la comunidad educativa es la misma que la comunidad en general. La presencialidad cuidada no genera más casos que los que hay en la comunidad. Los contagios aumentaron con la primer ola de frío y lluvia. Y tiene que ver con casos de socialización y cuidados que no se respetan, no con las clases", argumentó.

Y detalló que la muerte del docente por coronavirus "no es un caso que pueda dar una indicación en el debate" de si hay que abrir o cerrar las escuelas. "Toda muerte es dolorosa, el docente que falleció ya llegó a la escuela con síntomas. Ese mismo día se testeó. No es un caso que se pueda incluir en el debate".

Por último, Quirós pidió "mantener la casa ventilada y mantenerse con distancia". "En los encuentros familiares de alimentación es donde no se usa barbijo y no se respeta distancia y el momento donde más contagios hay. Se cree que por ser familiares están bien y los mayores contagios se da precisamente cuando uno está asintomático, no enfermo", aclaró.

J.D. / CP