El Gobierno confirmó que el medio aguinaldo paga impuesto a las Ganancias

El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, descartó la idea de eximir el medio aguinaldo de junio del impuesto a las Ganancias al asegurar que "no hay ningún estudio ni evaluación al respecto". De esta fiorma, los trabajadores formales en relación de dependencia que tributen ese gravamen pagarán lo que corresponda por el monto que las empresas deben depositar, a más tardar, este viernes 28 ya que el plazo límite es el domingo 30.

Sica y su par de Transpote, Guillermo Dietrich, habían negociado semanas atrás avanzar con exenciones para que las horas extras y los días feriados trabajados no sumen carga impositiva a los trabajadores del transporte, según publicó TN. Desde el año 2017, el 8,33% del aguinaldo se prorrateó entre los 12 meses del año para calcular la deducción.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, a diciembre de 2018 pagaban Ganancias casi 2 millones de trabajadores en relación de dependencia. La cifra saltó en los últimos años, ya que a fines de 2015 había 1,2 millones de empleados alcanzados por el impuesto. El kirchnerismo había congelado el "corte" en 2013: quienes no pagaban Ganancias ese año, no ingresaron al impuesto incluso si percibieron mejoras salariales por encima de las paritarias. La gestión Cambiemos eliminó esa barrera, pero actualizó el mínimo no imponible y las escalas, que ahora aumentan una vez al año, en función de la variación del índice de salarios.

Cuándo se cobra el aguinaldo

Según indica la ley 27.073, el medio aguinaldo se debe pagar antes del 30 de junio y antes del 18 de diciembre y las empresas deben respetar esas fechas límites para el pago, aunque cuentan con hasta 4 días hábiles de retraso, principalmente para sectores en el que el componente salarial es muy volátil (por horas extra, comisiones o jornales) y se necesita esperar hasta fin de mes para tener la información completa y liquidar el salario complementario correctamente.

De todas maneras, algunas empresas suelen adelantar la remuneración adicional para que el aguinaldo no se junte con el salario de julio. Por su lado, algunas provincias como Corrientes, Mendoza y Chaco comienzan mañana miércoles 19 de junio con el régimen de pagos a los empleados estatales, mientras que, por ejemplo, Córdoba hará lo propio entre el martes 25 y el jueves 28.

