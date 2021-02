Graciela Ocaña: “Los diputados que se han vacunado deben ser separados del cuerpo”

La Diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, planteó el martes que “los diputados que se han vacunado deben ser separados muy cuerpo". Indicó también que debería procederse de la misma manera con "todos los integrantes del poder ejecutivo que se saltearon la fila".

Ocaña continuó detallando que hace 10 días atrás, se procedió a discutir en el Congreso respecto al "pedido del legislador Carlos Heller para que se incluyera a los diputados como personal esencial y estratégico para la vacunación". "Se le explicó que no podía hacerse y estuvimos todos de acuerdo" detalló.

En diálogo con la Once Diez (AM 1110), precisó que Eduardo Valdés, Diputado por el Frente de Todos, se encontraba presentes desde su domicilio durante la sesión y "escucho esa conversación de que no éramos esenciales". "No entiendo por qué después se vacunó" lamentó la integrante de JxC.

Graciela Ocaña sobre la vacunación VIP: "Vizzotti es tan responsable como Ginés"

"Son robavacunas, porque le están robando la vida a otras personas, que son personas mayores o personal de la salud, y eso es inaceptable”, continuó Ocaña para luego criticar: “que un funcionario como el Ministro de economía (Martín Guzmán) no solamente se vacune él innecesariamente sino que se vacunen todos sus allegados en el ministerio”.

Concluyendo con la entrevista radial, catalogó lo sucedido tanto dentro del recinto como en las inmediaciones del ministerio como "una verdadera vergüenza”. "Hay que pedir que los echen a todos, igual que a (Carlos) Zannini, que se presentó como personal de salud y es el procurador del tesoro. No es digno de ocupar ese lugar y tampoco la ministra, que hoy lo trató de justificar" sentenció.

JFG