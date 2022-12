Granizada letal: 7 personas murieron tras el colapso del techo en una escuela

Al menos siete personas murieron y 17 resultaron heridas luego de que el techo de una escuela colapsara tras una intensa granizada. El hecho ocurrió el pasado 10 de diciembre en Santiago de Pacharia, en el departamento de La Paz, Bolivia, mientras se llevaba a cabo una ceremonia de graduación.

El suceso tuvo lugar en el Colegio Gualberto Villaroel, ubicado en el municipio de Omasuyos sobre las 16:00 hora local, mientras 24 personas asistían a una graduación. La ceremonia estaba siendo celebraba en una cancha de fútbol sala techada, cuyo techo no resistió a las condiciones meteorológicas. Al momento de los hechos, dos funcionarios fueron alertados del incidente y se contactaron con el Hospital Municipal de Achacachi para pedir el envío de ambulancias.

Según medios locales, a medida que el granizo subió de intensidad, el tinglado acumuló demasiado hielo y finalmente se desplomó sobre padres de familia y algunos alumnos concentrados en la cancha principal. Luego, se escucharon gritos de auxilio, mientras otros asistentes intentaban levantar con sus manos el techo para rescatar a las personas que quedaron sepultadas.

Por el accidente fallecieron siete personas y suman 17 los heridos. Las identidades confirmadas hasta el momento de las víctimas son Iver Gustavo Apaza Vila (29), Moisés Llojlla Condori (40), Marcelo Escobar Ramos (44) y Juan Coarite. Además, de acuerdo con información de medios locales, los lesionados tendrían entre 23 y 63 años. Sumado a esto, según reportes de prensa, cuatro de los heridos presentaron un cuadro más complejo y debieron ser trasladados a hospitales en El Alto y La Paz.

Herminio Mamani, comunicador de Achacachi, detalló que los únicos que llegaron al sitio fueron los policías a bordo de una radiopatrulla. Según el medio local Página Siete, en ese municipio no hay bomberos, a lo cual se sumó que el sector de ingreso a la zona estaba intransitable por una construcción. Asimismo, Mamani precisó que entre los heridos no se reportaron estudiantes, los cuales volvieron a sus hogares por no tener lesiones graves.

“Por la emergencia, los hermanos se llevaron los cuerpos de los fallecidos a sus comunidades o murieron en el camino, por eso mañana (lunes) iremos hasta las zonas para tener los nombres completos”, afirmó Carlos León, secretario de Desarrollo Humano de Achacachi.

El Gobierno de Achacachi lamentó la tragedia en su perfil de Facebook. “Nuestras condolencias a las familias afectadas y nos adherimos al dolor que embarga las familias dolientes, expresando nuestras más sincera solidaridad en estos momentos de profunda tristeza. Que la paz y el consuelo los acompañe”, publicaron.

El Ministerio Público decidió iniciar de oficio una investigación por el caso. Según el fiscal Juan Rojas, citarán a declarar al alcalde de ese municipio, Constancio Gutiérrez. "Se van a seguir los actos investigativos correspondientes a efectos de establecer responsabilidades", sostuvo en diálogo con el canal de televisión Gigavision. La causa fue abierta bajo los delitos de homicidio culposo y lesiones graves y leves.

