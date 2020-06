"Todas las poses sexuales están permitidas", dijo el primer ministro de Holanda

Mark Rutte, el primer ministro de los Países Bajos, dio luz verde para que las trabajadoras sexuales retomen la actividad después de la cuarentena a la que se sometió el país europeo por el brote del coronavirus. “Todas las poses sexuales están permitidas”, dijo Rutte y generó sonrisas en la conferencia de prensa. También generó similar reacción cuando señaló que la situación que por el coronavirus atravesaba ese sector fue un tema seriamente discutido en el seno del gobierno.

Así en Holanda, el trabajo sexual consiguió que se les adelantara la habilitación para retomar la actividad y será a partir del 1 de julio y no del 1 de septiembre como se había previsto. “Todos estamos muy contentas de que poder abrir de nuevo, porque ya no tenemos más dinero", dijo Felicia Anna, presidenta del grupo Red Light United al diario holandés Der Telegraaf. "No esperábamos esto porque la nuestra es una profesión en la que es imposible evitar el contacto cercano". Dicho sector ahora tiene que establecer un protocolo para garantizar la seguridad sanitaria.

En Holanda, el trabajo sexual puede volver a funcionar a partir del 1 de julio, dos meses antes de lo previsto.

A su vez, el gobierno neerlandés no puso límite alguno al número de asistentes a cines y conciertos. Pero sí debe respetarse el distanciamiento social de 1,5 metros; además de que las entradas se deben reservar con con anticipación y se debe responder un cuestionario “sanitario”. El distanciamiento social mencionado, según señalaron los empresarios de espectáculos, determina que podrán funcionar con sólo el 20 por ciento de su capacidad. Esto es, un espacio para 16.000 personas, solamente podrá vender entradas para 3.000. Los cafés y restaurantes también deben adecuarse a esa regla.

Según publicaron medios en Holanda, los virólogos dicen que es crucial mantener la distancia de 1,5 metros siempre que sea posible, a pesar de la oposición en algunos sectores. "Dos cosas fueron cruciales para detener la propagación del coronavirus: quedarse en casa si está enfermo y el distanciamiento social ", dijo Christian Hoebe, profesor de la Universidad de Maastricht, al Financieele Dagblad. El virus se ha propagado principalmente en grandes eventos y de persona a persona, entre miembros de la familia o colegas de trabajo que no se mantuvieron el distanciamiento establecido.

EI - DS