Horacio Rodríguez Larreta se refirió hoy a la economía argentina por primera vez desde que lanzó su candidatura presidencial. En un mensaje que apuntó a la interna de Juntos por el Cambio y también al Gobierno nacional, el jefe de Gobierno porteño aseguró: “No tenemos que esperar que explote ninguna bomba, hoy tenemos un problema gravísimo”.

Acompañado de la ministra de Educación y precandidata a la jefatura porteña Soledad Acuña, Larreta se pronunció en una conferencia de prensa, tras el acto de inauguración del ciclo lectivo 2023 en la Escuela N°21 de Parque Patricios.

“Tenemos un problema hoy, no tenemos que esperar a que explote ninguna bomba. Hoy tenemos un problema gravísimo que hay que encararlo, no hay que esperar al cambio de gobierno. Ojalá este gobierno tenga un plan para empezar a sacar la Argentina adelante, todavía no lo hemos visto”, aseguró el referente del PRO.

Incluso se permitió hablar sobre la interna que mantiene con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y recordó el posteo que el ex senador Esteban Bullrich realizó en redes sociales. “Yo destaco la valentía de Esteban, su coraje, luchando desde su lugar. El mensaje fue impecable, contundente, un llamado a la unidad, al diálogo, a terminar con peleas y disputas”, dijo.

Apertura del ciclo lectivo en CABA.

Posteriormente y en consonancia con su postura de diálogo, amplió: “No tenemos que llevarnos bien con todos, ni entregar nuestros valores, pero la grieta no es moral. La encargada de dividir entre decentes y corruptos es la Justicia, que debe ser implacable con quienes violan la ley. En todas las agrupaciones políticas hay gente decente y con actitud constructiva, no sigamos cayendo en la trampa de la grieta”.

"No puede ser que los espacios estén definidos por los ‘ismos’ asociados a una persona. Hay que despersonalizar y trabajar en equipo. Fui muy claro con mis convicciones respecto a la necesidad de super las peleas. No podemos pensar que si uno no piensa como yo, es un enemigo que hay que destruirlo. No podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que tener vocación de terminar con la disputa, la pelea, la agresión y el insulto como forma de hacer política”, agregó.

Horacio Rodríguez Larreta en la apertura del ciclo lectivo 2023.

Qué dijo Rodríguez Larreta sobre el comienzo de clases en CABA

El Jefe de Gobierno porteño recordó que durante el 2022 la ciudad de Buenos Aires fue el único distrito que tuvo 193 días de escolaridad y dijo que este año apuntarán a que sean 192.

“Uno de los pilares fue haber incorporado el inglés desde primer grado. El objetivo es que los chicos terminen la escuela con conocimientos básicos de inglés. El año pasado dimos un paso más, las seis primeras escuelas bilingües públicas, las primeras del país. Estamos abriendo diez más de primaria y tres de secundaria, vamos a tener 19, con lo que garantizamos una en cada una de las comunas”, expresó.

Luego, en tono presidencial, sostuvo: “Tenemos que llevar esta revolución educativa a toda la Argentina”.