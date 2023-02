Sergio Massa habló sobre las elecciones y el cargo que ocupa hoy en el Ministerio de Economía. “La cuestión electoral y ser ministro es incompatible en la Argentina”, destacó dejando ver que, por el momento, no está en sus planes lanzarse como candidato, ya que tiene una gran responsabilidad como líder del Frente Renovador, y lo importante es cumplir con los objetivos que la gente espera.

“Cada instante en que pierdo el foco es una decisión menos que tomo y que puede perjudicar a mucha gente”, declaró el ministro.

Dicho por él, el Massa de hoy no es el que era hace unos años, principalmente en el manejo de las situaciones preocupantes, como lo es la economía en el Gobierno. Él mismo habló de la juventud que tenía hace ocho años cuando se lanzó como presidente y cómo eso lo convertía en una persona más “arrogante”.

Jorge Liotti: "Javier Milei juega a ser el Sergio Massa de 2015"

No demostró interés en una candidatura pero tampoco cerró la puerta. Habló de incompatibilidad en este momento pero no de imposibilidad. Massa está pagando haber roto una regla no escrita entre funcionarios económicos que nunca pronosticar.

El ministro se jugó una carta muy fuerte hablando sobre el porcentaje de inflación que esperaba para los primeros meses del año, cuando tenía mucho por delante. No solo en cuanto a los precios, sino también a las tarifas, como el andamiaje de la reducción de subsidios, que es uno de los puntos claves y que hace dudar sobre poder llegar a esa cifra.

Hoy no hay economistas que afirmen que la inflación de abril comience con un tres.

Inflación: a la espera del dato oficial del INDEC, las consultoras estiman un valor cercano al 6%

La diferencia con el gobierno de Macri es que en la gestión anterior tenían una esquema de metas de inflación, que no implicaba un pronóstico, sino un objetivo, que no se cumplió, pero a diferencia de Massa, no se hizo una predicción.

Massa habló de cuánto puede jugar positivamente para el Frente su buen desempeño en el Ministerio. “Mi objetivo puede ser más competitivo electoralmente si hago las cosas bien. Hay un montón de dirigentes que tienen la talla para pelear una elección presidencial”, sostuvo.

Las tres patas principales del Frente: Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Massa, saben que sus aspiraciones electorales están atadas a lo que suceda con la economía en los próximos meses.

La preocupación sanitaria, en palabras del ministro de Economía

Sergio Massa habló sobre la gripe aviar. El ministro hizo referencia a la posible emergencia sanitaria a partir del ingreso de aves que transportan la influenza. “Tomamos la decisión de poner en alerta a todo el sistema sanitario y al sistema de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca”, expresó.

Inquietud por el contagio de gripe aviar en mamíferos

Confirmó que llevarán adelante, por un lado, un programa de detección con inversión del estado para compensar al productor que pierda algún animal, con un sistema de aumento de personal, dotación, infraestructura, logística y tecnología en el SENASA para garantizar un programa coordinado de barrera sanitaria y así permitir el abastecimiento de mercados internos e internacionales.

El Gobierno sigue con las preocupaciones después de la pandemia por Covid, ya que necesitan recuperar la economía para las elecciones y esto complica las exportaciones.

Por su parte, el secretario de Agricultura declaró que decidieron un refuerzo presupuestario de más de 900 millones de pesos, para preservar y proteger al sistema productivo contra la influenza, y también tener mejor presencia y control territorial.

MVB JL