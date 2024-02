Hubo memes por un locutor que dijo que Karina era la esposa de Milei y cargadas al kirchnerismo por el "Papa libertario"

La canonización de Mama Antula, en este domingo cálido de enero, dejó en redes sociales cierta euforia libertaria por la también cálida recepción que el Papa Francisco brindó al presidente Javier Milei en su primer encuentro, y eso generó obvias ironías y memes hacia el kirchnerismo, que lógicamente hubiera festejado la situación inversa: si el Pontífice hubiera recibido a Milei con el mismo gesto adusto que le dedicó a Mauricio Macri en 2016. Pero además hubo otro tema sobre el que se ironizó en redes, que fue el locutor en español de la señal vaticana, que al presentar a quienes iban llegando a la ceremonia pontificia, señaló que "al presidente Javier Milei lo acompaña su esposa, la secretaria General de Presidencia, Karina Milei".

Sonrisas y abrazos entre el Papa Francisco y Javier Milei en el día de Mama Antula

“Informamos que en la santa misa participa el presidente de la República Argentina, Javier Milei, junto con su esposa, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei”, relató el locutor, mientras se veía la caminata circular que los llevaba ante el papa Francisco. La transmisión de la señal vaticana fue tomada por varias repetidoras, por lo que el furcio se volvió viral en pocos minutos.

Eso generó bromas de todo tipo, que llegaron incluso a señalar que se trataba de "la primera boda de hermanos celebrada por la Iglesia en el Vaticano", mientras otros usuarios de X (antes Twitter) se tomaban el trabajo de buscar fotos de Fátima llorando para señalar que esa era su reacción "al enterarse que Milei se había casado con su hermana":

Había también bromas de tono "económico", con quienes se preguntaban si al presentar a Karina en Roma como la esposa de Milei, eso "tenía que ver con el blanqueo" que incluía en uno de sus artículos la frustrada ley ómnibus:

Por su parte, algunos consideraron que se trató de una especie de karma hacia el presidente por haber criticado fuertemente al Papa en el pasado, llegando incluso a llamarlo "el representante del maligno en la Tierra" y que siempre está "parado del lado del mal":

El canal oficial del Vaticano presentó a Karina Milei como "la esposa" de su hermano. No es gratuito haber insultado al Papa Francisco y llamarlo "el maligno", por más que ahora vayas a Roma a fingir demencia y olvido. pic.twitter.com/D5mNMp9lM0

El locutor del Vaticano anuncia a Karina Milei como esposa del Javo. Toda de Pancho esa, no? *ruidito de mate* pic.twitter.com/f5dOZe6o7R

Otro de los hechos más comentados de la canonización de Mama Antula fue la cálida recepción del Sumo Pontífice al presidente. Eso provocó ironías y memes hacia el kirchnerismo, quienes en múltiples ocasiones se refirieron a Francisco como "el Papa peronista".

En ese sentido, Francisco y Milei mostraron cercanía durante un breve pero distendido diálogo que tuvo lugar luego de la ceremonia. En medio de risas y abrazos, hubo agradecimiento de parte de los dos y comentarios cómplices, tanto hacia el mandatario como hacia otros funcionarios presentes, como Karina Milei y Diana Mondino.

La sinuosa relación entre Milei y el papa Francisco: de "maligno" a "su Santidad"

La afinidad que ambos mostraron no pasó desapercibida en redes sociales, donde usuarios afines al mandatario libertario consideraron que se trató de un encuentro que hizo "reventar a los kirchneristas" y una foto que algunos dirigentes políticos, como el excandidato presidencial Sergio Massa, no pudieron conseguir.

Por otro lado, hubo quienes ironizaron que el Sumo Pontífice mostró buena predisposición para recibir a Milei a pesar de los comentarios críticos que el presidente realizó durante su campaña electoral. Al respecto, lo contrapusieron con el trato de Francisco hacia los dirigentes kirchneristas, asegurando que "no les prestó atención" durante la gestión de Alberto Fernández.

Alberto y massa : respeten al papa 😭😭😭 Francisco: no les da pelota en 4 años Milei : sos la representación del maligno en la tierra 😤😤😤 Francisco : como andas pa? Todo piola? pic.twitter.com/ohrUoA4Msj

No me importa si son católicos o no. Lo que importa es que las viudas del kirchnerismo esperaban que el Papa las vengara y Francis está a dos minutos de invitar a los perros de Milei al Vaticano. pic.twitter.com/RnrQpXiX46