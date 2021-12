Espert llamó a una "rebelión fiscal" y Santoro lo cruzó: "Usted no es un comentarista"

El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, llamó a una "rebelión fiscal" después de que la Cámara de Senadores sancionara las modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales. Leandro Santoro, diputado nacional del Frente de Todos, le salió al cruce en Twitter.

En la tarde del pasado miércoles, José Luis Espert twitteó "#RebeliónFiscal" a la vez que compartió el anuncio del triunfo del oficialismo en Cámara Alta, el cual consiguió que se aprobaran los cambios en Bienes Personales, a pesar de la denuncia por incumplimiento del reglamento del quórum.

La publicación del diputado de Avanza Libertad fue replicada por Santoro, quien cuestionó la posición de Espert y le dejó en claro que "ya no es más un comentarista, es un diputado nacional y el parlamento acaba de sancionar una ley legítimamente. A usted puede no gustarle, incluso parecerle injusta, pero si está dentro del sistema democrático debe respetar las reglas de juego".

Rápidamente la situación terminó en un cruce constante en el que uno le respondía al otro. En contestación a las palabras del diputado del oficialismo, Espert esgrimió: "Soy diputado de la Nación, servidor del pueblo argentino que está reventado de pagar impuestos y asqueado de cómo ustedes malgastan esa plata. Sí, lo ratifico, basta de más impuestos, basta de esta nueva esclavitud que gente como vos ha inventado: la esclavitud impositiva".

Santoro continúo y afirmó que su par tiene "todo el derecho a pedir que se bajen impuestos" pero que "si participa de una votación y pierde, no puede desconocer su validez". Acto seguido, añadió: "Retractarse es de buena persona".

Por su parte, el economista de Avanza Libertad aseguró: "No me retracto de nada. Feliz fin de año y mis mejores deseos para 2022 para vos y los tuyos".

La polémica parecía terminar ahí, pero en ese momento quien recogió el guante fue otro diputado nacional, representante de la provincia de Neuquén, Francisco Sánchez, quien salió en defensa de Luis Espert reconociendo que "tiene razón Espert. A leyes injustas, desobediencia. #RebeliónFiscal".

"Ya somos dos diputados nacionales! ¿Otro dipu con las bolas bien puestas?", respondió Espert. Nuevamente, cuando todo parecía terminado, Leandro Santoro volvió a responder a Espert, esta vez incluyendo a Sánchez en sus palabras: "Ustedes son dos irresponsables! Pidieron que los voten para hacer leyes en el Congreso, entran y llaman a violar la ley!! Acá no se discute sus ideas económicas, sino sus conductas politicas. En todo caso quien determina si una ley es justa o no es el Poder Judicial, no ustedes dos.

Espert podría ser sancionado por pedido del Frente de Todos

En las últimas horas se difundió la noticia de que el Frente de Todos solicitará la sanción del diputado liberal debido al llamado a "rebeldía fiscal" que él mismo propuso en sus redes sociales porque incita a incumplir la aprobación de la reforma de la Ley de Bienes Personales.

A los pocos minutos, el dirigente de Avanza Libertad volvió a sostener su posición y dijo que si lo tienen que sancionar, que lo hagan: "Sanciónenme con lo que sea. Échenme de la Cámara si quieren también. Lo que pienso no cambia por ser diputado o lo que sea. La gente, los que trabajan y se esfuerzan a diario no dan más de pagar impuestos. Todo tiene su límite y yo, como diputado, me debo a ellos".

