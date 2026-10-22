Juicio por YPF: Argentina pidió más tiempo a la Corte Suprema de EE.UU. tras la anulación del fallo por US$16.100 millones

El gobierno de Javier Milei solicitó una prórroga de 30 días ante la Corte Suprema de Estados Unidos para responder al recurso presentado por los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF. La defensa argentina busca extender hasta el 2 de diciembre el plazo para presentar sus argumentos contra el pedido de revisión de una sentencia favorable al país. La solicitud fue presentada el miércoles 21 de octubre, mientras continúa pendiente la decisión del máximo tribunal estadounidense sobre su intervención en el litigio.

El pedido se conoció después de que la jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejara formalmente sin efecto la condena que obligaba a la Argentina a pagar US$16.100 millones, una cifra que superaba los US$18.000 millones con intereses. La magistrada cumplió así con la resolución de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que había revocado la sentencia original. Sin embargo, la decisión todavía puede ser revisada por la Corte Suprema, a la que acudieron los demandantes para intentar restablecer la indemnización.

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El analista financiero Sebastián Maril, especializado en el caso, informó que la Argentina pidió postergar la presentación de su respuesta hasta el 2 de diciembre. También recordó que los demandantes habían obtenido anteriormente una extensión similar para preparar su recurso, presentado el 30 de septiembre y publicado el 2 de octubre. Por su parte, el abogado Sebastián Soler señaló que este tipo de solicitudes es habitual en los procedimientos judiciales estadounidenses y recordó que Burford había recibido una prórroga equivalente.

Cómo comenzó el juicio por la expropiación de YPF

El litigio se originó tras la estatización de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado argentino recuperó el control de la petrolera. La operación derivó en una demanda iniciada por antiguos accionistas minoritarios, que cuestionaron las condiciones en las que se realizó la expropiación. El reclamo fue impulsado por las sociedades Petersen Energía y Eton Park, mientras que el fondo Burford Capital adquirió derechos económicos vinculados con el litigio.

La demanda se centró en una disposición del estatuto de YPF que, según los accionistas minoritarios, obligaba al Estado a realizar una oferta pública de adquisición por sus acciones al tomar el control de la compañía. Los demandantes sostuvieron que la falta de esa oferta les había ocasionado pérdidas económicas y reclamaron una indemnización ante los tribunales de Nueva York. Esa interpretación fue determinante para la condena inicial dictada por Preska en septiembre de 2023, posteriormente revocada por la Cámara de Apelaciones.

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Los demandantes acudieron entonces a la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un recurso de revisión conocido como certiorari. Su objetivo es que el máximo tribunal examine el fallo de la Cámara de Apelaciones y eventualmente revierta la decisión favorable a la Argentina. Sin embargo, la presentación del recurso no garantiza que los jueces acepten analizar el expediente, ya que primero deben decidir si corresponde intervenir.

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Si la Corte Suprema rechaza el pedido de revisión, la resolución de la Cámara de Apelaciones quedará firme y se mantendrá anulada la condena de US$16.100 millones. En cambio, si acepta el recurso, comenzará una nueva instancia en la que las partes deberán presentar sus argumentos sobre la sentencia cuestionada. La aceptación del caso no implicaría por sí misma restablecer la indemnización, ya que el tribunal tendría que pronunciarse posteriormente sobre el fondo de la controversia.

La extensión solicitada por Argentina también podría modificar los tiempos del proceso. Según Sebastián Maril, una eventual aceptación de la prórroga reduciría las posibilidades de conocer una decisión de los nueve jueces antes de que termine 2026. La Corte Suprema no tiene un plazo establecido para resolver si admite el recurso, por lo que el futuro del expediente dependerá primero de esa determinación.

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