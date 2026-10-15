Horacio Marín buscó contagiar de épica a un círculo rojo que avala el rumbo pero encuentra límites en la economía real

“Si no tenemos medidas ahora, cuando lleguen las pymes no van a estar más”. La fuerte advertencia, lanzada en estricto off the record por un importante directivo, resumió una parte del clima que matizó el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) donde el CEO de YPF, Horacio Marín, relató con épica los planes exportadores de la compañía petrolera, en un contexto donde el establishment avala casi sin fisuras el rumbo económico de Javier Milei. Una presentación que entusiasmó al círculo rojo y en las conversaciones internas coinciden, la petrolera es un ejemplo a seguir. Sin embargo, los empresarios todavía no cerraron filas para el año electoral y encuentran límites en la economía real: ven cadenas de valor que aún no logran integrarse y temen que las empresas más chicas se queden en el camino de la transición.

Fue la presidenta del Cicyp, Bettina Bulgheroni, la encargada de condensar la lógica que ve el establishment de un vínculo entre la macroeconomía y los desafíos productivos pendientes. “Desde el sector privado miramos la Argentina con más perspectiva, invirtiendo, creciendo, compitiendo y trabajando en proyectos de largo plazo. Tenemos talento y capacidad; el desafío es transformar cada vez más ese potencial en realidades”, señaló en el tradicional hotel Alvear Palace.

El encargado de proyectar ese potencial a gran escala fue Marín, quien subió al escenario para inyectar una dosis de optimismo y mística ante un auditorio de más de 200 personas, con 18 embajadores haciendo networking y disfrutando del lujoso edificio de Buenos Aires.

El titular de YPF presentó su plan "Argentina 2030" y aseguró que el país superará los 30.000 millones de dólares anuales en exportaciones a partir de 2031, posicionándose a niveles de gigantes como Noruega o Irán. Para el ejecutivo, la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue la condición indispensable que viabilizó este salto y los ambiciosos desarrollos de GNL. No obstante, dejó una advertencia: la industria local debe igualar la productividad de yacimientos estadounidenses como Permian para poder sobrevivir cuando existan "precios muy bajos" a nivel internacional.

La letra chica del RIGI y el fastidio fiscal

Es una pregunta que se hace uno de los sectores con mayores ganancias en los años de Milei. Los empresarios energéticos presentes, ven el programa macro como una oportunidad en un momento de demanda mundial y Argentina siendo “una región sin conflictos de cualquier tipo” que hacen “atractivo” para el resto del mundo que busca comprar local. Aunque, mientras la cúpula petrolera proyectaba en el escenario miles de millones de dólares y un derrame económico con miles de puestos de trabajo directos e indirectos, en las mesas del salón el termómetro tenía distintas temperaturas.

Ante la incertidumbre por la reelección, el círculo rojo ya sondea al peronismo

El dilema de la integración de las cadenas de valor quedó expuesto en una mesa compartida con proveedores del sector energético. "El 90% de lo que se compra por el RIGI es chino. Vendemos cuando algo se les rompe, porque les faltó una pieza, ahi está la calidad argentina. Peron todo lo que es commoditie, viene de China", explicó un grupo de fabricantes para las grandes de Vaca Muerta.

Una realidad que los dirigentes del establishment conocen, aunque, personalmente, abrazan las ideas del modelo. "No veo por dónde el consumo pueda repuntar, pero igual tengo fe", planteó un empresario del comercio. La “fe” parece apoyarse más en el contexto geopolítico que en los indicadores domésticos de la era Milei. "El mundo que se viene está muy convulsionado. Y si estamos preparados, Argentina sale ganando”, analizaba otro comensal, confiando en la paz regional para atraer capitales.

A nivel político, las mesas exhibieron un alineamiento pragmático. "No creo en las encuestas, lo importante es que se mantenga el rumbo", soltó un referente industrial de peso. Sin embargo, persiste el fastidio por las demoras en la estabilización de los costos de producción. La idea de que una reforma fiscal profunda sigue aletargando impacienta al círculo rojo que escuchó hace poco el reciente mensaje que bajó el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Coloquio de IDEA, pateando una eventual rebaja de impuestos recién para 2031. Ese "delay" tributario sobrevoló el hotel Alvear: el empreariado aplaude la revolución energética de YPF, pero advierte que el reloj corre más rápido para la economía real.

Garantías políticas y el guiño al campo

Con el fin de brindar optimismo a largo plazo frente a las urgencias del día a día, Marín buscó dar garantías políticas que exceden el calendario electoral. El CEO adelantó que el próximo 26 de noviembre YPF firmará la decisión final de inversión (FID) con la italiana Eni y la emiratí XRG para la primera fase del proyecto exportador de gas licuado - Argentina LNG-, anclado en un RIGI por USD 51.000 millones. “Vamos para arriba en crecimiento. Milei va a reelegir, pero este compromiso no tiene vuelta atrás”, sentenció el ejecutivo, intentando convencer al auditorio de que las reglas del juego de la macroeconomía ya están selladas de forma permanente.

En un momento del discurso, cruzó miradas con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural. En un guiño directo sobre el peso tributario que asfixia a la economía real, Marín reconoció al campo como “la primera turbina” del país y bromeó: “Nosotros vamos a ayudar un tiempo, ustedes van a estar toda la vida y más si les sacamos las retenciones... te ponés contento, ¿no?”. Prometió, además, que Argentina pasará de ser "un país con petróleo a un país petrolero".