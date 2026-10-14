La angustia de la novia de "Locomotora" Castro porque no quieren decirle dónde será el velatorio

Noelia Vigliarolo, pareja del reciente fallecido boxeador, rompió en llanto tras contar contar cómo fueron sus últimas horas al lado de Jorge "Locomotora" Castro y su vinculó con la familia. Contó que estaban en pareja desde hace "casi tres años" y que evaluaban la posibilidad de tener un hijo.

Noelia describió en Puro Show que el martes estuvieron en la cama tomando mate y charlando hasta las 11 de la mañana. Luego ella se levantó porque debía hacer unos trámites y él le pidió que en cuanto pudiera le redactara algo para un festival.

“Cuando volví de entrenar ya se había ido al bingo. Le mandé un audio diciendo que nos veíamos después. Había pasado por la panadería y le compré unos palitos que le gustaban”, comentó emocionada. Horas después, llegaría la noticia de su muerte.

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La pareja mencionó que está viviendo una pesadilla y que irá a despedirse de él “como corresponde”: “Estoy tranquila porque siempre hice las cosas bien para que esté bien”.

El ex campeón mundial de peso mediano, se descompensó a los 59 años en un bingo de Morón, según fuentes policiales, y no pudo ser reanimado. La primera persona en despedirlo públicamente fue Noelia Vigliarolo, con una carta en sus redes sociales.

“Ay mi amor, no me alcanza tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos. No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida”, escribió tras la muerte. Además, aseguró que en el día de la madre se iban a comprometer "en la costa”, sumó.

El informe señala que Castro padecía diabetes y que, al momento de desvanecerse, tenía bajo el nivel de insulina. La causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón.

Minutos antes, en el programa de Georgina Barbarossa, había remarcado que las hijas del exboxeador no querían decirle dónde iba a ser el velatorio.

“Nadie me da aviso de nada, me voy a enterar por los medios”, se lamentó.

RM