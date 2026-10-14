El “Rocky argentino”: la remontada de “Locomotora” Castro que asombró al mundo

Jorge “Locomotora” Castro murió este miércoles 14 de octubre a los 59 años, y su despedida vuelve a poner en primer plano una de las victorias más recordadas del boxeo argentino. El 10 de diciembre de 1994, en Monterrey, México, derrotó a John David Jackson con una reacción que cambió el desenlace de un combate en el que parecía encaminado a perder. Aquella noche conservó el cinturón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El paso de ‘Locomotora’ Castro por la Estación Rodríguez del Busto

El fallecimiento del exboxeador ocurrió durante la madrugada en un bingo de Morón, provincia de Buenos Aires. La noticia reavivó el recuerdo de una trayectoria extensa, marcada por su capacidad para resistir situaciones adversas y por una pelea que condensó esa característica como ninguna otra.

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Locomotora Castro vs. John David Jackson: una defensa del título que parecía perdida

Castro llegó al enfrentamiento en México como campeón mundial mediano de la AMB y puso en juego su corona ante el estadounidense. Se trataba de su segunda defensa del cinturón, en una velada que reunió cinco combates por títulos mundiales en el estadio de béisbol de Monterrey.

Sobre el ring, Jackson fue construyendo una ventaja que también quedó reflejada en el rostro del argentino. La hinchazón y los cortes mostraban el efecto de los golpes recibidos, mientras el desarrollo de los asaltos reducía las posibilidades de una recuperación para el oriundo de Caleta Olivia.

La dificultad de Castro iba más allá del desgaste físico: estaba por debajo en las tres tarjetas de los jueces. Después de ocho rounds, el estadounidense tenía una diferencia considerable a su favor. Para el campeón, una reacción capaz de modificar el resultado se volvía cada vez más necesaria.

El nocaut del noveno round que cambió la pelea

El momento decisivo llegó en el noveno asalto. Jackson volvió a avanzar y llevó a Castro contra las cuerdas. El argentino tambaleaba bajo el ataque de su adversario y la escena parecía anticipar el final de su defensa mundialista.

En medio de ese castigo, Castro encontró el espacio para responder. Un gancho de izquierda a la mandíbula derribó a Jackson y alteró por completo la situación. El boxeador que dominaba el combate quedó en la lona, mientras el campeón recuperaba una oportunidad que, segundos antes, parecía fuera de su alcance.

De qué murió Locomotora Castro, el histórico campeón mundial de peso mediano

Jackson logró incorporarse, pero Castro aprovechó el impacto de aquella primera caída y volvió a derribarlo. El estadounidense se levantó nuevamente y sufrió una tercera caída en el mismo round. Entonces, el árbitro detuvo el enfrentamiento y el argentino consumó la remontada que le permitió conservar el título.

La secuencia explica por qué aquella definición sigue siendo recordada: en un solo asalto se invirtieron los papeles de una pelea dominada por Jackson. Castro pasó de resistir contra las cuerdas a resolver el combate antes de que las tarjetas pudieran determinar al ganador.

Por qué la victoria de Castro fue elegida como la pelea del año

El reconocimiento trascendió al boxeo argentino. La revista especializada The Ring distinguió el enfrentamiento entre Castro y Jackson como la mejor pelea de 1994. Además, eligió el noveno asalto como el round del año, una segunda valoración que destacó la intensidad de su desenlace.

Con el paso del tiempo, las imágenes de esa remontada continuaron circulando y alimentaron la comparación con el “Rocky argentino”. La referencia al personaje cinematográfico encuentra su explicación en aquella escena: un púgil visiblemente castigado que todavía consigue lanzar el golpe capaz de transformar la pelea.

Castro cerró su carrera con 144 combates profesionales: 130 victorias, 90 de ellas por nocaut, 11 derrotas y tres empates. Dentro de ese recorrido, la noche de Monterrey conserva un lugar especial. Su triunfo ante John David Jackson dejó una de las imágenes más persistentes de su legado deportivo: la de un campeón que encontró una oportunidad cuando el combate parecía escapar de sus manos.