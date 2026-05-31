La tapa de Diario PERFIL del domingo 31 de mayo de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.143 del Diario PERFIL, de este domingo 31 de mayo de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

El Gobierno en shock: nadie se hace cargo del funcionario de los 2,5 millones de dólares. El arresto de Facundo Leal, extitular del Orsna y empleado de Arsat, sacudió al Ejecutivo. El caso abre una pregunta incómoda: ¿cómo sobrevivió en la administración de Milei? La Casa Rosada no da explicaciones. El único padrino político reconocido es Luis Pierrini, exsecretario de Transporte. Pero la pista lleva también al ministro Toto Caputo, quien lo desplazó del Orsna, aunque nunca lo apartó del todo de la órbita estatal.

Maqueda: "Milei tuvo una actitud horrible con la corte". Con Jorge Fontevecchia, evocó su paso por el máximo tribunal. "El país está soportando un oscurantismo institucional", sentenció.

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El vínculo que une a Leal con Scatturice y con el asesor presencial Santiago Caputo.

Agostina Vega: el peor final para la búsqueda. Hallaron muerta a la adolescente cordobesa.

HADAD. ¿Por qué tardó Infobae en publicar la noticia?

Muere Julio Le Parc a los 98: el adiós al maestro de la luz y el movimiento.

Mapa. El dato real, provincia por provincia, del rendimiento económico de cada territorio. Los números que corrigen al Gobierno.

FMI. El organismo vuelve a la carga contra el monotributo, pide más controles y reclama una reforma que el oficialismo no puede aplicar.

Museo. Impulsan un espacio dedicado a la astronáutica, gracias a la gestión del argentino Pablo de León, colaborador de la NASA.

Juanma Cerúndolo. Avanzó a los octavos de final de Roland Garros, luego de un extenuante partido con el español Landaluce.

Todos los pronósticos indican que habrá segunda vuelta en Colombia.

Los penales le dan la Champions al PSG. Surge una nueva hegemonía en el fútbol.

La empresa de lobby de Scatturice tiene de clientes a la SIDE, prorrusos y comunistas. El conservador de los negocios.

Escriben en esta edición:

García, Burgueño, Calvo, Fara, Costa, Fidanza, Duran Barba, Castro, Kupsch, López, Fava, González y J. Fontevecchia.