La tapa del Diario PERFIL del domingo 26 de octubre de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.081 del Diario PERFIL, de este domingo 26 de octubre de 2025, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Cultura, Domingo y Espectáculos:

Llegó el día clave: en todo el país se elige mucho más que diputados y senadores. El Gobierno presenta el acto electoral de hoy como un plebiscito sobre la gestión. Así, lo que está en juego es el rumbo económico, la alianza con Washington, la gobernabilidad y el vínculo con las otras fuerzas. Para el peronismo también es un desafío que se incrementa con la aparición de Provincias Unidas.

Santiago del estero es la única provincia que hoy también elige gobernador.

Kicillof: el gobernador arriesga su decisión electoral de desdoblar los comicios.

La Ciudad vota luego del temporal. En apenas dos horas llovieron 150 milímetros. En CABA se define si el voto amarillo cambia a violeta.

“Periodismo puro”. Jorge Fontevecchia entrevista a Giliberto Capano, politólogo italiano, profesor de la Universidad de Bolonia.

Hijos de Quirno y Caputo en el poder: Pablo Quirno (H) y Cristóbal Caputo.

Jeffrey Epstein: el peor error de Jamie Dimon. El JP Morgan manejó dinero del magnate corrupto. Acordó pagar indemnizaciones a las víctimas por US$ 365 millones en 2023.

El evangelismo y el nacionalismo religioso crecen en los EE.UU..

Mendoza. En el quinto distrito, la alianza Cornejo-Petri es una de las bazas del oficialismo: la fuerza de los radicales con peluca.

Dólares. Los depósitos en la divisa norteamericana están en su nivel más alto desde el año 2002. Superaron los 31 mil millones.

Discapacidad. El Gobierno gastó $ 23 mil millones en auditorías a pensiones que deberá restituir de acuerdo con una cautelar.

Deportes

Colapinto parte último en México.

Gallardo: el emperador decide si se va o se queda.

Futbolistas, víctimas del odio en redes.

Escriben en esta edición:

Burgueño, García, Castro, Fara, Calvo, Costa, Duran Barba, Roig, Sinay, Haime, Barni, G. González y J. Fontevecchia.

HB