La tapa del Diario PERFIL del domingo 30 de noviembre de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.091 del Diario PERFIL, de este domingo 30 de noviembre de 2025, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Cultura, Domingo y Espectáculos:

Trump redobla la presión sobre Maduro y se organiza para una escalada militar en la región. La medida explica una progresión inédita de la posibilidad de un enfrentamiento en el continente americano, en un momento en el que se redefinen los alineamientos geopolíticos. El gobierno venezolano habló de “amenaza colonialista y agresión extravagante”. Se viven momentos de máxima tensión.

El Pentágono analiza acciones. Los líderes militares de los Estados Unidos piensan en ataques de precisión y operaciones encubiertas para forzar la caída del régimen chavista.

Martín paleo escribe sobre geopolítica y los escenarios de guerra en el mundo.

Aliados clave. Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Dominicana se suman a EE.UU. en la presión a Venezuela.

El PRO no detiene la sangría interna. Macri no puede frenar la salida de diputados.

Rosalía cerró un mes con muchas visitas vip a la cancha de Boca.

Crecimiento desigual: Vaca Muerta lidera y cae la industria.

‘Periodismo puro’. Jorge Fontevecchia entrevista a Gerardo Munck, el politólogo experto en el devenir democrátrico.

De Petri a Presti: un ministerio con defensas en baja. Récord de retiros y salarios militares deprimidos.

Recortes. En el día de concientización contra el VIH denuncian graves recortes para los tratamientos en el Presupuesto 2026.

Vacunas. El Gobierno y 22 provincias respaldan el calendario oficial ante la ola de cuestionamientos de “terraplanistas” científicos.

Martín Fierro. El periodismo de cable tuvo su gran noche. Héctor Maugeri y Chiche Gelblung, premiados. El oro, Gustavo Sylvestre.

Flamengo gana en la final brasileña de la Copa Libertadores. Venció 1-0 a Palmeiras con gol de Danilo.

Escriben en esta edición:

Burgueño, García, Castro, Fara, Costa, Duran Barba, Balza, Calvo, Sinay, Lloret, Álvarez Teijeiro, G. González y J. Fontevecchia.

