La tapa del Diario PERFIL del domingo 5 de julio de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.153 del Diario PERFIL, de este domingo 5 de julio de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

Santilli duplicó el valor de sus activos en los últimos once años en la función pública. PERFIL analizó las declaraciones juradas del flamante jefe de Gabinete, quien llegó al cargo con un patrimonio que pasó de casi $3 millones en 2015 a $968 millones en 2025. Descontada la inflación, el crecimiento real ronda entre el 90% y el 130%, según el tipo de cambio que se tome. En pesos, la cifra se multiplicó 322 veces. El nuevo ministro coordinador asumió luego de la salida de un desgastado Manuel Adorni, a quien se investiga por un presunto enriquecimiento ilícito.

Los negocios de Leonardo Román, el socio argentino en la Hidrovía. Es el heredero de una familia que aportó a la campaña de Javier Milei y que tiene denuncias sobre contrataciones.

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Milei se prepara para un 9 de julio como relanzamiento del pacto de mayo.

Karina mostró su poder en Misiones. Lanzó una escuela de formación política en una provincia aliada.

Leonardo Scatturice puso a Flybondi al borde de la quiebra.

Caputo presentó un adelanto del presupuesto 2027, pero ya incumplió pautas de 2026.

Slavoj Žižek escribe sobre la ola de calor en Europa y el capitalismo.

Kicillof. Rehusó hablar de la interna de su partido, pero se refirió a la economía: “Todos los sectores están viviendo una catástrofe”.

Trump habla de “amenaza comunista” al festejar el 4 de Julio.

Periodismo Puro. Entrevista de Jorge Fontevecchia a Giulio Boccaletti, autor de La república ambiental y Agua: una biografía.

Lefebvrismo. Un rito católico, excomulgado por el Vaticano que incluye latín y misa de espaldas. El tradicionalismo más radical.

Naomi Osaka. La tenista fashion causa una verdadera revolución en Wimbledon con sus osados y creativos looks antes de jugar.

Escriben en esta edición:

Calvo, Burgueño, Castro, Fara, Piro, Sinay, Ledo, Roig, Broder, Quintín, Tabarovsky, Lloret, González y J. Fontevecchia.

HB

