La tapa del Diario PERFIL del sábado 18 de julio de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.156 del Diario PERFIL, de este sábado 17 de julio de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Malvinas generó una inesperada crisis y la incomodidad del gobierno nacional. Una serie de errores forzados de los funcionarios, sumado al internismo permanente y a una mala lectura del sentimiento social, provocó una serie de incidentes que no cesaron de escalar a partir del triunfo del equipo contra Inglaterra. Desde entonces, se suceden las críticas a la ministra de Seguridad y se abre aún más la brecha con la vicepresidenta Villarruel. La situación repercutió en los Estados Unidos y obligó a diálogos al más alto nivel de la FIFA.

La increíble historia de la bandera símbolo. En exclusiva, su autor, Santiago, cuenta cómo fue el nacimiento de la “sábana” que los jugadores no quieren devolver. Está asustado, pero igual irá a ver el partido.

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Argentina recibirá a Kristalina Georgieva con las cuentas de junio en rojo.

Milei tuvo una charla secreta con Infantino. No viajará para ver el partido más esperado.

El gasto de los argentinos por la final puede superar los US$ 60 millones.

Los Monos. Cómo descubrieron a Fernando “el Narigón” Vázquez, uno de los proveedores de cocaína de la banda de Rosario.

Buzones. La Ciudad los restaura en seis barrios porteños. Quedaban solo unos pocos, abandonados durante muchos años.

Mundial de las estrellas. En la vidriera, Noel Gallagher, Mick Jagger, Brad Pitt, Paris Hilton y otros famosos que estuvieron allí.

Foto histórica. Joan Monfort cuenta cómo surgió la célebre imagen de Lionel Messi con Lamine Yamal, que se hizo en 2007.

Mientras baja su imagen, Trump cuestiona el sistema electoral.

A 32 años del atentado a la AMIA, se instala el debate por el juicio en ausencia de los iraníes acusados.

Mundial 2026

Francia e Inglaterra juegan por el honor y el tercer puesto

Los dos técnicos intercambiaron elogios mutuos

Escriben en esta edición:

Stolbizer, Tabarovsky, Guebel, Kohan, Hopenhayn, Colazo, Haime, Helman, Capalbo, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB

