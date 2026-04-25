La Tapa del Diario PERFIL del sábado 25 de abril de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.132 del Diario PERFIL, de este sábado 25 de abril de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Revés para CFK: la Justicia confirmó que se decomisarán sus bienes y los de sus hijos. En el marco de la Causa Vialidad, Casación ordenó resarcir al Estado con una propiedad de la expresidenta y otras 19 pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner. El objetivo es recuperar unos 685 mil millones de pesos. Rechazó los argumentos de la defensa y avaló lo dispuesto por el TOF 2 en 2022. La medida incluye el Hotel Los Sauces y las propiedades en El Calafate. El fallo es un golpe de gracia para la fortuna familiar.

Karina. Reordena a sus fuerzas del territorio en un acto en Suipacha.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Rafael Grossi, el “hombre nuclear” argentino, en carrera. A fin de año, puede ocupar el puesto diplomático de mayor relevancia global: la Secretaría General de la ONU. Su historia, sus pasiones.

Las compras de dólares de argentinos se “comieron” el superávit comercial.

Facundo Manes: “La salud cerebral trasciende a la medicina”.

Adorni. El ministro coordinador cocina un contrataque para su próxima comparecencia en Diputados el próximo 29 de abril.

Kicillof. Toma el control del justicialismo de la Provincia con gestos de una tregua en la interna entre sus seguidores y el cristinismo.

Maltrato infantil. El caso Mateo, un niño de un año, conmociona Mendoza. El padrastro es el principal apuntado.

Malba Met. Tendrá su Gala Argentina, organizada por Elina Costantini: moda, cine y lujo en clave local, con mucho glamour.

Cae la imagen de Trump y cuestionan su capacidad para el cargo de presidente.

Choque con el Reino Unido por Malvinas. Hubo cruces entre Yvette Cooper y Pablo Quirno.

Irán usa el ‘modo Lego’ contra los EE.UU. e Israel como base de su relato.

Independiente se complicó al perder. Riestra ganó 2 a 0 y comprometió al Rojo.

Escriben en esta edición:

Curia, Burgueño, Calvo, Álvarez Teijeiro, Haime, Díaz Bonilla, Salvia, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.



HB