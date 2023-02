Le robaron el celular en Chile a la influencer coreana a la que habían asaltado en calle Corrientes

La influencer de Corea del Sur, jinnyty, a quien hace dos semanas le robaron el celular en la Ciudad de Buenos Aires, atravesó un episodio similar este sábado en Chile. Esta vez el que la atacó fue un motochorro que le arrebató el teléfono mientras transmitía en vivo en la plataforma Twitch desde el centro de Santiago. El video, que registró el momento, se viralizó en las redes.

El nombre real de la influencer es Yoo Yoonjin y estaba cruzando la calle cuando un hombre en moto le sacó el teléfono de las manos mientras ella estaba transmitiendo.

La influencer con un seguidor durante su visita a la Argentina

Jinnytty tiene 30 años y sus videos se llaman IRL (In Real Life o “en la vida real”), en ellos transmite en vivo su cotidianeidad, por eso mostraba sus caminatas en los países que visitó.

En Argentina le sacaron su celular mientras caminaba por Corrientes y la ladrona se metió en la estación de subte para escapara, pero, en esta oportunidad, la influencer pudo recuperar su Smartphone. Sin embargo, en Chile la cosa no fue así.

“¿Puedes devolverme el teléfono?”, escribió la joven en Twitter junto a la grabación que registra en el momento en el que le arrebatan el aparato. También aclaró que ella llevaba su aparato agarrado a la muñeca con un cordón, pero el tirón que recibió fue tan fuerte que lo cortó.

“Estaba sosteniendo el teléfono de transmisión con tanta fuerza porque sé que puede haber ladrones que roban el teléfono, pero me lo arrebató muy fuerte de la mano y el cordón también se rompió”, detalló.

Por otro lado, fueron varios seguidores de Argentina y Chile que le expresaron apoyo y lamentaron lo que le ocurrió. “Eso es bastante triste porque América Latina tiene tantos lugares hermosos con mucha gente buena y poca gente mala”, expresó.

“Dicen que lo planeé intencionalmente para el contenido, jajaja. No es de extrañar porqué tanta gente dice que no lea los comentarios de LSF, jajaja. Me sorprende cómo la gente puede ser tan tonta, literalmente, no sé qué pasa que están diciendo que la víctima de m... es culpable de un clip”, se defendió.

Quién es Jinnytty

Yoo Yonjin tiene 30 años y ganó su lugar en las redes sociales con videos en vivo vinculados a los juegos y a la vida diaria. Nació el 28 de julio de 1992, se graduó en la Universidad High School de Irvine, en California, en 2010; luego se especializó en Información y Diseño Digital en la Universidad de Yonsei, en Corea del Sur.

Sus primeros hits ocurrieron en 2017 con el juego Hearthstone y más tarde, con The Last of Us. A partir de 2019, comenzó a ampliar su contenido y se enfocó más en crear contenido para Europa y Estados Unidos.



