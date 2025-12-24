Este miércoles, el agua en Punta Mogotes, Mar del Plata, la zona donde más caliente suele estar el mar en la ciudad costera, registró una temperatura de 20°C, es decir, casi dos grados por arriba del promedio histórico del mes de diciembre, el cual solía ubicarse en 18,2°C.

Registros elaborados a partir de las observaciones de los últimos diez años indicaron que el valor actual se posiciona dentro del rango estacional, aunque los especialistas prevén que en enero la temperatura podría superar todos los récords, según señaló la Agencia Noticias Argentinas.

Una temperatura del agua de 20°C en pleno diciembre se interpreta a la vez como un indicador temprano de un verano con condiciones favorables tanto en Punta Mogotes como en la mayoría de playas del sur de Mar del Plata.

Según los parámetros estacionales, la temperatura media del agua en la zona suele ser de 11,2°C en invierno, 13,3°C en primavera, 19,9°C en verano y 18°C en otoño, por lo que los datos confirman que el incremento se ubica dentro del comportamiento habitual previsto para la previa del inicio pleno de la temporada alta.

La temporada de turismo en Punta Mogotes suele extenderse de enero a marzo, siendo estos los meses donde la temperatura del agua del mar se ubica por encima de los 20°C, de forma que los turistas pueden meterse al agua de manera cómoda y prolongada.

El registro histórico indica que el mar más cálido para el mismo período se registró en 2013 con 21°C y, por el contrario, el más bajo tuvo lugar en 2024 con 17,3°C. Particularmente, en diciembre en Punta Mogotes la temperatura mínima histórica del agua fue de 15,4°C y la máxima de 21,3°C

El aumento de la temperatura del mar se suele traducir en mayor permanencia y una mejor experiencia de los turistas en la playa, siendo esta una buena noticia para los operadores turísticos y concesionarios de balnearios que dependen de quienes eligen el sector como principal punto de descanso durante la temporada.

