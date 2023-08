Marcos Galperin, el empresario fundador de Mercado Libre, realizó una publicación irónica en sus redes sociales contra periodistas, tras la suba del dólar blue que rozó los 800 pesos durante la semana posterior a los resultados de las PASO.

“Tremenda tanta sensibilidad", escribió en X (exTwitter) Marcos Galperin, y compartió un video de la cuenta antikirchnerista Indignado, que expresaba: "Con un dólar a $19 y la pobreza en 30% lloraban y querían prender fuego el país. Hoy con el dólar a $800 y la pobreza en más del 60% están todos en silencio. Qué loco, no?".

El mensaje de Indignado iba acompañado por un video compilado con imágenes de periodistas televisivos llorando tras la devaluación de 2019 y de conocerse el índice de pobreza durante la gestión de Mauricio Macri.

Galperin, quien vive en Uruguay desde el 2020, ironizó sobre la situación actual. Sin embargo, su postura no sorprende, dado que recientemente celebró la victoria del libertario Javier Milei en las PASO. El millonario es muy crítico con el actual gobierno, del cepo y el Banco Central.

María O’Donnell cruzó a Galperin

En respuesta a la burla de Galperin, la periodista María O’Donnell contestó: "Me resulta incomprensible que un empresario que se ha beneficiado de un régimen especial que le concede beneficios impositivos (pienso que virtuosos) y a la vez sin regulación (discutible) tenga tanto reproche al país y tanto encono con gente tanto menos poderosa que él".

Marcos Galperin: “Tremenda tanta sensibilidad”

En el video compartido por el fundador de Mercado Libre y directivo de Globant se puede ver a la periodista Romina Manguel llorando en Animales Sueltos por el 33% de pobreza reportado durante la presidencia de Mauricio Macri.

En respuesta a las burlas, Manguel contestó este jueves: “Quiero que me digan si imaginaban un dólar a 780. Yo no. Y una suba del 300 por ciento me parecía muchísimo por el impacto que generaba. Hoy no”.

Marcos Galperin y un guiño a Mieli tras los resultados de las PASO: "Ojalá se dé"

El segundo en aparecer en el video es el periodista Lucio Di Matteo, quien compartió un informe de la UCA que informaba que Macri dejaría su gobierno con un 40% de pobres, una cifra que ascendía al 60% en el caso de niños y adolescentes.

Di Matteo se quebró mientras decía que “si tenés la suerte de comprarle a tu hijo un buen plato de comida le tenés que decir: hijo, vos sos de los cuatro que no son pobres, hay seis que son pobres”.

A continuación, aparece la cordobesa Mercedes Ninci como invitada en un programa de Mariana Fabbiani quebrándose y diciendo “me pone mal tanta pobreza”. Por último, se ve un clip de la periodista y exdiputada Mirta Tundis llorando por los jubilados.

“Porque si yo tengo que dar mi sueldo para los ocho millones de jubilados, no alcanzaría para solucionarlo. Eso es lo que me duele. Esto no es oportunismo, es sensibilidad, es que me duele en el corazón porque cuando vienen, me abrazan y me dicen ‘ayudame, Mirta’. ¿Me querés decir cómo los ayudo? ¿Cómo?”, se lamentaba Tundis.

ML / ED