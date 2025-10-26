Ministerio del Interior: “Se vota con normalidad en todo el país”



En el habitual informe matinal luego de la puesta en marcha de las Elecciones Legislativs 2025, el Ministerio del Interior indicó este domingo 26 de octubre, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), que “la elección se desarrolla sin inconvenientes en todo el país”.



Desde las 8 y hasta las 18 horas se lleva a cabo el proceso correspondiente a la renovación parlamentaria, que cambiará la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado.

Los números indican que se eligen 127 diputados nacionales por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 24 senadores nacionales en 8 jurisdicciones: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.



El proceso electoral involucra a 35.987.634 electores habilitados, de los cuales 1.139.315 son jóvenes de 16 y 17 años que podrán ejercer su derecho al voto por primera vez en elecciones nacionales. Además, 490.726 electores residentes en el exterior están habilitados para emitir su voto.

