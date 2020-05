La OMS explica como mantener la higiene en los alimentos para prevenir el coronavirus

Lavarse las manos varios minutos, desinfectar cada producto del supermercado y lavar la ropa cuando se vuelve de la calle son algunos de los nuevos hábitos que se adoptaron como permanentes desde que se declaró la pandemia del coronavirus. En ese esquema, los alimentos y su correcta manipulación son uno de los puntos de interés y preocupación. Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró un documento con indicaciones y recomendaciones sobre el correcto manejo de la comida.

El organismo internacional sostuvo en primer lugar que "actualmente no hay evidencia de que las personas puedan contraer Covid-19 de alimentos o envases". "Es una enfermedad respiratoria y la ruta de transmición es a través del contacto de persona a persona o por contacto directo con las gotas respiratorias generadas cuando una persona infectada tose o estornuda", afirmaron. Además, aclararon que el virus no vive en la superficie de los alimentos: "No puede multiplicarse en los alimentos: necesita huésped animal o humano vivo para reproducirse y sobrevivir. Por eso, lavar frutas y verduras con abundante agua es suficiente", afirman.

Por otro lado, la OMS agrega que "no es necesario desinfectar los materiales de empaque de los alimentos". Sobre esta práctica que muchos argentinos realizan, la entidad recomienda: "Las manos deben higienizarse después de manipular los paquetes de alimentos y antes de comer". En este sentido, la comunidad científica no logró todavía el consenso: varios infectólogos aún recomiendan que se desinfecte cada envase nuevo que ingrese a los hogares.

Algo en lo que sí hay acuerdo en la comunidad científica es en el distanciamiento físico que se debe mantener al comprar los alimentos en el supermercado. "Deben estar separados por un metro, como mínimo", dicen desde la OMS sobre las recomendaciones entre las que se incluye también el lavado de las manijas de los changos y las manos.

En cuánto a la responsabilidad de los locales, los supermercados y locales gastronómicos "deben desinfectar todas las superficies y extremar las medidas de cuidado y prevención. Los trabajadores pueden usar guantes, pero deben cambiárselos con frecuencia y lavarse las manos cada vez que se los quitan". En este sentido, aseguran que "siempre se debe evitar tocarse la boca y los ojos"

Por otro lado, la OMS no especifica recomendaciones de uso de mascarillas para los trabajadores del sector alimentario. Sin embargo, aquellas personas que desarrollan tareas en un matadero o manipulan el procesamiento de un alimento, suelen utilizar las mascarillas. En caso que allí se detectara un caso positivo de Covid-19, hay que limpiar con un detergente neutro y después con desinfectantes a base de alcohol, cloro o amonio cuaternario.

"Es importante mantener buenas prácticas de higiene alrededor de las exposiciones abiertas de alimento. Siempre se debe aconsejar a los consumidores que laven las frutas y verduras con agua potable antes del consumo. Tantos los clientes como el personal deben observar estrictamente las buenas prácticas de higiene personal en todo momento alrededor de las áreas abiertas de alimentos", cierra el documento de la OMS.

SC/FF