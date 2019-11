Premios Adepa: distinguen por segunda vez al fotógrafo Pablo Cuarterolo, de Editorial Perfil

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) dio a conocer este viernes la nómina de ganadores en las múltiples categorías que conforman la 30ª edición del certamen anual “Premios Adepa al Periodismo”, y entre ellos se encuentra nuestro fotógrafo Pablo Daniel Cuarterolo, quien por segundo año consecutivo ganó el primer premio en la categoría Fotografía. Fue por la nota publicada en mayo sobre el Penal de Olmos (mirá el video).

La nota en cuestión, publicada en Diario Perfil el domingo 19 de mayo se titulaba "Cómo se vive en el penal más poblado del país, a 80 años de su apertura", y en esta galería te mostramos las diez fotos que la conformaban.

En 2018, Pablo Cuarterolo ya había ganado el mismo premio por las fotografías de las protestas y represión durante el tratamiento de la ley de reforma previsional en diciembre del año pasado. Y en total ya cuenta con 5 premios Adepa.

Pablo Cuarterolo

"Realmente estoy muy contento y agradecido. Todos los años llega la convocatoria de Adepa y este es el quinto premio que gano en la categoría que me corresponde, que es Fotografía. En este caso y en el del año pasado es por una 'historia' de fotos o 'serie' , pero en las anteriores de las cinco veces que lo gané fue por una foto puntual", explica Pablo Caurterolo a Perfil.com.

"Yo me inicié como fotógrafo en 1997, digamos que fue casi un mandato familiar, porque mi papá, ya fallecido, era un gran fotógrafo. Y es mi vocación. Realmente tengo pasión por lo que hago, y lo que más me gusta es contar historias con la cámara. Me gusta la parte documental, la historia fotográfica. Por eso cuando hay una nota que lo amerita, allá voy. Eso pasó con esta nota del penal de Olmos, por ejemplo", sigue Pablo.

"Me gusta contar historias con la cámara", dice Cuarterolo.

"La nota fue una idea del periodista Leo Nieva, y cuando surgió la posibilidad de hacerla me dijo a mí. Y pasamos todo un día en el penal. Fue una gran experiencia y se vio reflejada luego en la nota", agrega sobre la serie por la cual acaba de ganar el galardón de Adepa.

Pablo Cuarterolo, de 41 años y padre de un niño de 4, es fotógrafo de Editorial Perfil desde el 2005, y todos los premios Adepa que logró fue estando en Diario Perfil. Claro que también hizo y hace trabajos para Perfil.com y algunas producciones para revista Noticias.

En su haber, además, tiene otros galardones, como la Beca del Fondo Nacional de las Artes, el premio Sigma Photo Contest, el Gente de mi Ciudad, entre otros.

"Me hice fotógrafo casi por mandato familiar, por mi padre que también lo era, pero es mi vocación"

"Es un orgullo recibir el premio Adepa porque para nosotros, los fotógrafos, es como nuestro Martín Fierro", agrega Pablo, convencido de que ya cree tener 'la' foto para postularse en la próxima edición 2020. "Ahora, tras ganar 5 veces solo me postulo si estoy convencido de que tengo una gran foto o una gran historia de fotos para presentar, no por el solo hecho de participar", concluye el fotógrafo "multipremiado" de Perfil.

En este link, la lista completa de los ganadores de la edición 2019 de los premios Adepa al Periodismo. En esta edición participaron 685 periodistas, fotoperiodistas y dibujantes de todo el país, con un total de 1037 trabajos publicados entre el 1º de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019.

La ceremonia de entrega de premios y diplomas se realizará el jueves 12 de diciembre de 2019. La entrega del premio “Periodismo Judicial”, auspiciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se realizará el miércoles 11 de diciembre.