Aeroparque: demoras en el inicio del fin de semana largo por un reclamo gremial

Una reclamo gremial en Aeroparque provocó este viernes demoras en los mostradores y el check-in de Aerolíneas Argentinas, en la previa del fin de semana largo. La medida comenzó cerca de las 6 y fue impulsada por trabajadores que piden la reincorporación de un delegado sindical de GPS, la principal empresa tercerizada de la aerolínea, quien fue despedido de forma "ilegal".

La medida de fuerza generó algunas demoras en la atención a los pasajeros, aunque no ocasionó retrasos en los vuelos. Los manifestantes reclaman la inmediata reincorporación de Luciano Corradi, quien trabajaba para GPS (la principal empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas) y sostiene que su despido fue ilegal por su condición de delegado gremial.

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La protesta se concentró en los mostradores de Aerolíneas Argentinas y por lo que la Policía de Seguridad Aeroportuaria se desplegó para proteger el sector de check-in de la compañía.

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“Estamos en el check-in de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque exigiendo mi reincorporación. Me despidió GPS, la mayor tercerizada de Aerolíneas Argentinas siendo delegado de mis compañeros/as por haber luchado contra la privatización y contra la precarización”, expresó Corradi en su cuenta de X; el sindicalista participó en las medidas contra la privatización de la empresa durante 2024.

GPS, la firma donde se desempeña Corradi, es una empresa que se encarga de realizar tareas en aeropuertos: señalización, vigilancia, custodia de bienes, control documental o atención al pasajero.

Coradi, por su parte, había sido además candidato del Frente de Izquierda, donde se impuso con casi el 70 por ciento de los votos según contó en redes. En redes recibió el apoyo de Myriam Bregman. "Todo nuestro apoyo a la lucha por su reincorporación! Basta de despidos discriminatorios: Lucho fue candidato del Frente de Izquierda y pelea por los derechos de sus compañeros y compañeras", escribió la diputada.

"No podemos naturalizar que se pretenda disciplinar a quienes fueron elegidos para representar y defender a sus compañeros. La libertad sindical y la tutela de los representantes gremiales son derechos constitucionales", acompañó la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación.