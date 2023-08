Qué se sabe de Maxi Ludvik y Emmanuel Soria, los marplatenses desaparecidos en la costa de Málaga

Son horas críticas en la búsqueda de Maxi Ludvik (29) y Emmanuel Soria (34), los jóvenes oriundos de Mar del Plata que desaparecieron el domingo 27 de agosto en el mar de Málaga, España, luego de salir hacia el mar con una tabla de paddle surf que fue hallada el lunes.

Así lo confirmó la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima española, que encabezaba la búsqueda con embarcaciones y aeronaves, que informó que la tabla inflable que los hombres utilizaban fue encontrada a más de 25 kilómetros al sureste de Málaga.

“No sabemos nada de ellos desde ese momento en que salieron de casa. Solo sabemos que llevaban la tabla inflada y no tenían ninguna pertenencia encima más que el mate y el termo", contaron sus familiares en redes sociales.

El objetivo de los jóvenes era ver el amanecer desde la tabla mientras tomaban mate y luego regresar a sus casas, pero hasta el momento no se sabe nada de su paradero.

Dos marplatenses desaparecieron en el mar de Málaga cuando hacían paddle surf

Maxi tenía previsto estar en España hasta diciembre y Emmanuel hasta septiembre

Santiago Soria, hermano de Emmanuel, vive en Málaga desde hace una década y contó a la prensa española que el joven tenía pasaje para volver a Argentina en el mes de septiembre.

"Mi hermano estaba por volverse. Tenía pasaje para septiembre y el amigo se iba a quedar un tiempo más trabajando, hasta diciembre, y se volvía”, dijo en diálogo con Cadena Ser.

Cuando Santiago vio que el domingo salieron sin sus pertenencias y que, por la tarde, el teléfono de Maxi “tenía más de 70 mensajes sin responder”, se dio cuenta de que hacía horas que no tenían noticias suyas. “Ahí salimos a buscarlos por todos lados”, dijo.

El hermano de Soria relató las condiciones climáticas que hubo por la zona y dijo que “había un viento importante”. “Eso es lo que más me preocupa. Con ráfagas de 50 kilómetros en esas tablas no sale cualquiera. Y ellos no eran expertos. Hace un mes que la tenían”, contó.

Emmanuel jugó al fútbol en el club de fútbol marplatense Argentinos del Sud, donde actualmente es ayudante de campo. Hace dos semanas, en su cuenta de Facebook había compartido fotografías de sus paseos por Puerto Banús, Marbella.

El lunes, el Club Argentino del Sud –del que también formaron parte sus hermanos y su padre– comunicó oficialmente la suspensión de las actividades sociales y deportivas por el caso de Soria.

Maxi, por su parte, estaba en España desde abril, luego de pasear por otras ciudades de Europa como Ámsterdam y Copenhague. También compartió días atrás postales en el mismo lugar que su amigo y escribió: “Estoy de paso nomás”.

Los comentarios en esa publicación se sumaron en las últimas horas: “Aparecé amigo, dale”; “Espero que estés bien y que te encuentren pronto!”, entre otros.

Cómo sigue la búsqueda de Emmanuel y Maxi

Los jóvenes son buscados desde la madrugada del lunes (hora local) con un operativo al que se sumaron profesionales y unidades de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, Policía Nacional, la Cruz Roja, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y el Ejército del Aire español.

Salvamento informó en las últimas horas ue se desplegaron en el área tres helicópteros, cuatro embarcaciones y un avión

A partir del hallazgo de la tabla por un velero que navegaba por la zona, el área de búsqueda se extendió desde Málaga capital hacia el este, hasta el meridiano de Nerja, y casi 30 kilómetros mar adentro.

