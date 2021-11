Padre de Lucas González: "Quisieron instalar que llevaba un arma, pero solo tenía botines"

Antes de que su hijo de 17 años falleciera, ya con la muerte cerebral marcando lo inevitable Mario González compartió una carta en la que expresó su dolor y la bronca por el accionar de la Policía de la Ciudad, cuyos agentes balearon a Lucas González. “Esto pasa porque estamos marginados, porque somos humildes y piensan que somos basura”, escribió.

El texto fue difundido por La Garganta Poderosa. En él Mario narra qué fue lo que sucedió y quién es Lucas González, el chico de 17 años que fue asesinado por la policía esta semana en Barracas. Cuando el papá de Lucas compartió la carta, su hijo todavía peleaba por su vida en la camilla de un hospital. “Quisieron instalar que Lucas tenía un arma, pero lo único que tenía mi nene eran los botines y las canilleras. Nunca hubo balaceras, ¡fue víctima de gatillo fácil!”, remarcó.

Carta completa de Mario González

"Les voy a ser sincero, espero un milagro. Recién estaban haciéndole una serie de estudios a mi hijo. Lucas está respirando sólo porque tiene el aparato prendido, no tiene signos vitales. Necesitamos que ya no ensucien más nada, porque no lo podrán ocultar, está todo claro. Sabemos que los chicos salían de entrenar y les dispararon; nos vamos a ocupar de que los policías responsables vayan a prisión.

Como cada mañana, Lucas viajó de Florencio Varela hasta Barracas Central, donde juega; ayer fue con tres amigos. Cuando terminaron el entrenamiento, salieron en auto y pararon en un kiosco. A las dos cuadras los interceptó un coche de donde bajaron policías de civil, quienes sin mediar palabras empezaron una ráfaga de balas; dos de los tiros dieron en la cabeza de mi hijo. Quisieron instalar que Lucas tenía un arma, pero lo único que tenía mi nene eran los botines y las canilleras. Nunca hubo balaceras, ¡fue víctima de gatillo fácil!

Estaban de civil, sin chalecos, sin chapas, sin uniformes y sin identificación… A Lucas lo acribillaron. Anoche, un cuerpo de la Brigada de la Policía de la Ciudad le dijo a mi mujer que estaban “completamente arrepentidos y avergonzados de lo que había pasado”, y que quedaban a disposición, como si no hubieran sido ellos mismos quienes me lo devolvieron así. Esto pasa porque es un pibito que le gusta andar bien vestido, usar viserita y zapatillas, porque estamos marginados, porque somos humildes y piensan que somos basura.

Hoy, a Lucas lo vienen a visitar de todas partes, tiene millones de amigos. Vuelve de entrenar, come y duerme la siesta. Se había anotado a la noche para terminar la secundaria, así podía seguir jugando, porque su sueño era triunfar en el fútbol. Quiero agradecer a toda la gente que se solidarizó. Sé que desde la Villa 21-24 de Barracas se hará una movilización a la que no creo poder asistir porque estoy acá peleando por la vida de mi hijo. Sigo acá, como puedo, esperando el milagro para luego ir por los responsables hasta que se hagan cargo de la mugre que hicieron, y ojalá esta vez la Justicia no actúe mal".

La madre de Lucas González contó que donaron sus órganos

Cintia López, madre de Lucas González, contó este viernes 19 de noviembre que decidieron donar los órganos de su hijo, por lo que su corazón "va estar latiendo en algún lugar del mundo".

"Donamos los órganos, el corazón de mi hijo va a seguir latiendo, no se quien será la persona, pero sus órganos le van a servir a muchas personas, era un chico sanísimo", sostuvo la mujer en diálogo con Gustavo Sylvestre en Mañana Sylveste (Radio 10).

"Todavía no entiendo lo que paso, a mi hijo me lo arrebataron, me lo mataron. Estoy muerta en vida. Me sacaron el corazón. Me sacaron todo", lamentó López. Y agregó: "Mi hijo no era ningún delincuente, era un bebe todavía, tenia 17 años, tenia que terminar el secundario y tenia que llegar a la meta que quería".

"Siempre me decía que iba a llegar a primera y que nos iba a devolver todo lo que le dimos, pero nosotros solo queríamos verlo triunfar", completó la madre de Lucas.

