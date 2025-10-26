Robo al Louvre: detuvieron a dos sospechosos del gran golpe al museo parisino

Dos hombres sospechosos de haber participado en el espectacular robo de joyas en el museo del Louvre fueron detenidos el sábado por la noche en Francia, informaron el domingo dos fuentes cercanas al caso.

Según medios franceses, uno de los sospechosos fue arrestado en el aeropuerto Charles-de-Gaulle, cuando se disponía a tomar un vuelo al extranjero. El segundo fue detenido poco después en la región parisina.

Se sospecha que formaron parte del comando de cuatro individuos que el domingo pasado robó ocho joyas de la corona de Francia de un valor estimado de más de 100 millones de dólares.

La corona dañada de la emperatriz Eugenia de Montijo los ladrones la perdieron mientras huían del Louvre. Resultó con serios daños.

Los ladrones entraron en el museo gracias a un montacargas instalado en la calle, rompieron con una sierra discal las vitrinas donde se encontraban las joyas y huyeron en moto.

El robo ocurrió en la mañana del 19 de octubre de 2025, cuando un grupo de ladrones ingresó al Museo del Louvre de París y, en apenas siete minutos, sustrajo varias joyas imperiales de valor histórico incalculable.

Las piezas estaban exhibidas en la Galerie d’Apollon, una de las salas más emblemáticas del museo. El ingreso se realizó a través de una ventana forzada desde una zona en construcción junto al río Sena.

Entre las joyas que se llevaron destaca una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. Según medios británicos, una de las coronas fue encontrada rota cerca del museo, lo que sugiere que los ladrones actuaron con apuro durante la huida.