El abogado de la enfermera: "No falló el corazón de Maradona, hubo una impericia"

El abogado de la enfermera Dahiana Madrid que acompañó al astro Diego Armando Maradona en su casa del barrio "San Andrés" de la localidad bonaerense de Benavídez, donde el miércoles pasado encontró la muerte, afirmó: "No falló el corazón de Maradona, hubo una impericia".

Tras presentarse ante la Justicia y aportar una serie de mensajes de audio donde se detalle cómo era el seguimiento del paciente, Rodolfo Baqué dialogó con varios medios en los que apuntó contra los controles médicos sobre el Diez. "En cualquier casa Maradona hoy estaría vivo", afirmó.

"Está investigación va a dar mucho que hablar", expresó en diálogo con América TV y A24. "Maradona tenía un baño portatil. Ese viernes empieza el deterioro de Maradona, echa a los acompañantes terapéuticos. Él que quiso inventar que los males eran por la enfermera, vio cómo Maradona había sido abandonado", comentó.

"Maradona le dice nena cambiate y andate. Ella dijo que la echó. Esperó 4 horas afuera y luego le dijeron que entre y que Maradona no la vea, a ver si se le pasaba. Ella tenía turno de 12 horas, no trabajó el fin de semana largo", contó.

En esa línea, agregó: "No tomo como normal que la enfermera no podía acercarse... eso lo consideraba normal el médico tratante. La Enfermera respondía a sus superiores, Gisela Madrid y los enfermeros, reportaban a Swiss Medical y al Grupo que la había contratado, la empresa tercerizada, había un médico clínico, que lo fue a ver luego del golpe en la cabeza, Maradona no lo quiso recibir. El síndrome del paciente VIP".

"Maradona era el típico paciente adicto que empieza a ser tratado por una adicción y luego se empieza a pelear con su entorno, todos son iguales, no es que Maradona era un paciente difícil. ¿Maradona estaba todo el tiempo conectado con la realidad o tenía conexión y desconexión?", añadió.

Asimismo, manifestó: "Hoy presenté audios de WhatsApp del chat dónde estaban las hijas, Dalma, Giannina, Jana, la psiquiatra, cuando echaron a los acompañantes terapéuticos. Decían que no los iban a echar, y a las dos horas los echaron y la sacaron del chat".

"Ella del lunes 16 que Maradona la echa, nunca más entró. La echa de la casa. Se queda afuera esperando que la reemplacen, como no la reemplazan, deciden que se quede pero no tenga contacto con Maradona", contó.

Y siguió: "Tenía movimientos propios muy limitados Maradona. Maradona se cae solo dentro de la habitación. Entra la enfermera, pero le dice vos no, que entra Monona. Puede pasar a dolo eventual. Son de 8 a 25 años. Faltó un médico clínico, o un comité".

"A ella le daban directivas respecto de la medicación la psiquiatra y también mantenía conversaciones con el doctor Luque", apuntó Baqué.

