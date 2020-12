El abogado de psiquiatra de Maradona dijo que ella "dio indicaciones con criterio médico"

Tras los allanamientos al domicilio y el consultorio de la psiquiatra Agustina Cosachov, que formaba parte del equipo médico que atendió a Diego Armando Maradona hasta su muerte, el abogado de la especialista aseguró que "si la están investigando es sinónimo de que estaría imputada". "Sé que ella dio las indicaciones que el criterio médico indicaba que eran las correctas", afirmó.

Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra, una de los especialistas en la mira de la fiscalía que también investiga al médico Leopoldo Luque, contó que su cliente "acompañó el accionar de la comisión policial y aportó lo que el fiscal pidió".

"Se llevaron toda la documentación relacionada al paciente en cuestión. En estos casos, siempre se secuestra historia clínica, computadoras y celulares. Se entregó todo voluntariamente", expresó.

Qué se secuestró en los allanamientos del consultorio y del domicilio de la psiquiatra de Maradona

En esa línea, agregó: "Ella presentó declaración como testigo. Este allanamiento hizo que yo me apersonara y puede hablar con el fiscal. Me enteré que la están investigando, si la están investigando es sinónimo de que estaría imputada. No le leyeron ningún cargo, acordé con el fiscal hacer una presentación como abogado defensor en el expediente. Estamos a plena disposición para aportar lo necesario".

"No tuve acceso todavía a la historia clínica. Hay que tener en cuenta que hay una historia clínica en Olivos, historia clínica de los profesionales que intervinieron. Sé que ella dio las indicaciones que el criterio médico indicaba que eran las correctas. Esta investigación va a girar en si esas indicaciones se cumplieron o no", manifestó.

Los procedimientos, similares a los que se realizaron al médico personal Leopoldo Luque, se realizaron en dos inmuebles de las calles Soler y Guise, del barrio porteño de Palermo, en busca de documentación importante para la causa por homicidio culposo que se sigue por el fallecimiento de Maradona.

Luque dice que Maradona se hacía cargo de su salud y pidió no ir preso

Cosachov, de 35 años, es médica egresada de la UBA y especializada en conductas adictivas, lo que la llevó a ser jefa de la clínica de Ineco en la materia, según el sitio web de la prestigiosa organización.

Empleada del Gobierno porteño según sus registros, se encargaría de la salud mental de Maradona junto a un psicólogo, según consta en los registros de los enfermeros a cargo del control del astro en la casa del barrio "San Andrés" de Benavídez, donde encontró la muerte.

