Secuestraron un arsenal enterrado en barriles tras allanamientos en Santa Fe

Un impactante operativo policial permitió secuestrar un arsenal enterrado en barriles en Santa Fe, en el marco de una investigación contra el crimen organizado que se desarrolló en la región del Gran Rosario. El hallazgo se produjo tras una serie de allanamientos simultáneos que culminaron con personas detenidas y la incautación de armas de alto poder de fuego.

Los operativos estuvieron a cargo de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales

El procedimiento fue llevado adelante por fuerzas provinciales especializadas, bajo las órdenes de la Justicia, luego de tareas de inteligencia que indicaban que en un terreno baldío podían estar ocultando armamento destinado a organizaciones delictivas. Con la utilización de detectores de metales y maquinaria para remover la tierra, los agentes lograron dar con varios barriles enterrados que contenían armas y municiones.

Dentro de los recipientes hallaron fusiles, pistolas de distintos calibres y una importante cantidad de proyectiles. Según trascendió, parte del material secuestrado sería considerado armamento de guerra por su potencia y capacidad de daño, lo que encendió las alarmas de las autoridades provinciales.

El hallazgo se dio en el marco de tres allanamientos realizados en Rosario y localidades cercanas, donde además se incautaron teléfonos celulares y dinero en efectivo. Las personas detenidas quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, que ahora busca determinar el origen del arsenal y su posible conexión con bandas criminales que operan en la zona.

La región del Gran Rosario viene siendo escenario de múltiples investigaciones vinculadas a redes de narcotráfico y violencia urbana. En ese contexto, el descubrimiento de armas enterradas refuerza la hipótesis de que los grupos delictivos utilizan métodos cada vez más sofisticados para ocultar logística y evitar controles policiales.

Uno de los procedimientos se llevó adelante en un departamento del barrio 7 de Septiembre

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el objetivo del operativo era desarticular puntos de acopio clandestinos de armas. El material incautado será sometido a peritajes balísticos para establecer si fue utilizado en hechos delictivos previos, como balaceras o enfrentamientos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el procedimiento representa un golpe significativo contra el circuito ilegal de armas en Santa Fe. No obstante, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.

El secuestro de este arsenal enterrado en barriles en Santa Fe vuelve a poner el foco en la problemática de la violencia armada en la región. La Justicia ahora deberá avanzar en la identificación de responsabilidades y en la reconstrucción de la cadena de provisión del armamento.

Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre los teléfonos secuestrados y otras pruebas recolectadas durante los allanamientos, con el objetivo de determinar si el material estaba destinado a un grupo específico o si formaba parte de una red más amplia de distribución ilegal.

