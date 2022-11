Estudios buscan determinar si las pastillas anticonceptivas estarían relacionadas a cambios en la sexualidad

Desde aumento de peso, náuseas, sensibilidad en los senos y hasta cambios en el ciclo menstrual, las pastillas anticonceptivas tienen una larga lista de efectos secundarios. Ahora, una serie de estudios ha intentado determinar si los cambios hormonales que producen podrían estar ligados a las preferencias sexuales y la atracción.

La píldora anticonceptiva oral combinada es un medicamento que contiene diversas hormonas, y se utiliza como anticonceptivo, para evitar el embarazo. Funciona al suprimir la producción natural de hormonas sexuales y las reemplaza con versiones sintéticas. Estas podrían reconfigurar los circuitos cerebrales relacionados con el amor y el sexo, según señaló la Dra. Sarah Hill, psicóloga especializada en Salud de la Mujer en la Texas Christian University.

"La forma en que nuestras hormonas afectan nuestro cerebro es empujando nuestras preferencias o comportamiento de una manera u otra", sostuvo la especialista en una entrevista al medio británico Daily Mail. "Pero estos empujones generalmente no son tan grandes como para llevarte a ser una persona absolutamente diferente y desear un tipo de pareja tan distinta", agregó la licenciada.

Tras los testimonios de mujeres que han surgido en diferentes plataformas, diferentes investigadores recogieron los relatos anecdóticos y lanzaron varios estudios en esta línea para arribar a una conclusión.

Los estudios sobre las pastillas anticonceptivas

En 2013, científicos de la Universidad de Stirling en el Reino Unido analizaron si las mujeres podrían elegir diferentes parejas de aspecto "más o menos" masculino cuando tomaban la pastilla. En el estudio, convocaron a 55 mujeres heterosexuales y se utilizó un programa para manipular rasgos humanos en fotografías de diferentes personas. La herramienta permitía ajustar una gran variedad de rasgos faciales, como la línea de la mandíbula y la prominencia de los pómulos, para que las personas de las fotos se vieran "más masculinas o femeninas", según lo catalogaron.

Después de esa primera sesión, a 18 mujeres se les prescribió una píldora anticonceptiva diaria, mientras que al resto no. Ambos grupos regresaron tres meses después para realizar una "prueba de atractivo" similar. Cuando se compraron los dos conjuntos de imágenes creadas por las personas que no tomaron la píldora en cada sesión de prueba, no encontraron diferencias entre las caras que crearon.

Sin embargo, descubrieron que al parecer las mujeres que habían tomado la píldora preferían imágenes de hombres con "rasgos menos masculinos" que sus contrapartes que no habían ingerido el medicamento.

Otro estudio realizado en 2011, publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B, exploró la satisfacción sexual y la atracción de pareja entre las mujeres que conocieron a la suya cuando estaban tomando la píldora contra aquellas que comenzaron a usar anticonceptivos después de iniciar la relación. La prueba contó con 2.000 participantes.

Los resultados mostraron que las mujeres que conocieron a sus parejas cuando estaban tomando la píldora obtuvieron puntajes más bajos en ambas medidas. También calificaron el "cuerpo" y la "aventura sexual" de su pareja por debajo del grupo de control.

En tanto, otro estudio publicado en 2018 por investigadores de la Universidad de Glasgow, en Escocia, encontró que las preferencias de las mujeres por los rostros masculinos eran generalmente estables, independientemente de si tomaban los anticonceptivos o estaban ovulando. En esa prueba se les pidió a 500 mujeres observar 10 pares de rostros masculinos seleccionados al azar al mismo tiempo y se les dijo que eligieran cuál les atraía más.

Además, se les pidió que calificaran el "nivel de atractivo" de cada foto. Al mismo tiempo, se tomaron muestras de saliva en cada sesión de prueba durante un lapso de dos años para medir los niveles hormonales de las mujeres.

Pero el equipo no encontró evidencia de que las preferencias faciales de las mujeres registraran cambios en los niveles hormonales o en el uso de anticonceptivos. De hecho, descubrieron que generalmente preferían a los hombres clasificados como "más masculinos" independientemente de su propio estado hormonal.

"Todavía no se sabe si la pastilla puede causar cambios. Mi opinión sobre la preponderancia de la evidencia que he visto es que podría tener algún tipo de efecto, pero no es que vaya a suceder todo el tiempo", concluyó la Dra. Hill al citado medio.