Varias localidades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se vieron afectadas durante este fin de semana por tormentas, lluvias intensas y caída de granizo, según había advertido el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que previamente había lanzado alertas amarillas y naranjas para cinco provincias.

La ciudad bonaerense de Olavarría fue una de las más afectadas por el temporal e incluso se reportó la destrucción total de una carpa montada por la Sociedad Rural local. La estructura de gran tamaño se encontraba en el lugar dado que iba a ser utilizada durante la celebración de la cena anual este sábado a las 21hs.

"Lamentamos informarles que debido a los daños y dificultades ocasionados por el temporal, la fiesta programada para esta noche queda suspendida", debieron informar los organizadores del evento que fue suspendido como consecuencia de los inconvenientes climáticos.

Según trascendió, el Club Social y Deportivo Loma Negra, ubicado en la misma localidad, también reportó daños producto del derrumbe de uno de los árboles del predio sobre una cancha de básquet.

El temporal también pasó por Córdoba, donde se reportó la caída de granizo en varias localidades. En este contexto, en Venado Tuerto se presenció la caída de piedras blancas de gran tamaño que cubrieron el suelo, un escenario que se repitió en la ciudad de cordobesa de Laboulaye.

Bulnes, al sur de la provincia, fue la localidad donde cayeron las piedras de granizo más grandes, cuyo tamaño era comparable con el tamaño de un huevo. Hasta el momento, no se reportaron heridos y/o daños estructurales o materiales.

"Ahora hay una densa calma, pero hace instantes cayó una pedrea bastante importante. En la localidad estamos sin luz y observando si puede repetirse", sostuvo al respecto el intendente de Bulnes, Rubén Máspero, en diálogo con Cadena 3.

El jefe comunal insistió en que "era impresionante el tamaño de las piedras" y agregó: "No vino acompañado de viento fuerte, porque eso habría causado mucho más daño". La ausencia de fuertes ráfagas de viento evitó que la granizada provocara daños mayores.

En lo que respecta al resto del norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, se presentaron intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento, de hasta 100 km/h, aunque, afortunadamente, no se reportaron destrozos graves.

El SMN anticipó que las condiciones climáticas iban a empeorar durante la madrugada del domingo, y aunque se extendió que podría seguir con "tormentas aisladas" durante la jornada, el fuerte sol que había en horas del meidoía en AMBA ponía en esa certeza.

AS./HB