¿Del sol a lluvias intensas y ráfagas de viento? Cómo estará el clima el fin de semana en Buenos Aires

Mirar el cielo este sábado inunda de sol y primavera, pero El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la llegada de lluvias para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo a los especialistas, este domingo se presentará entre un 40% y un 70% de posibles lluvias fuertes durante la madrugada y la mañana, acompañadas de ráfagas del sur hasta 50 km/h.

La entidad presentó alerta amarilla por tormentas en esa zona, dado que son “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo tanto, el SMN recomienda tomar algunas precauciones en este tipo de escenarios.

Cómo continuará el clima el fin de semana

La inestabilidad comenzará a partir del sábado 4 de octubre. Para esa franja horaria hay 10% de precipitaciones y el cielo estará mayormente nublado. Durante el domingo, se presentarán tormentas fuertes en la madrugada y la mañana habrá ráfagas de viento del sur de hasta 50 km/h. Sin embargo, a la tarde se calmarán y darán lluvias aisladas hasta la noche.

Al mismo tiempo, la llegada de las tormentas generarán una disminución de la temperatura, dado que habrá una máxima de 21°C en la jornada dominical. Un gran contraste respecto a los 28°C que estará presente este sábado.

Por lo tanto, este nuevo pronóstico viene con lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos.

-No saques la basura.

-Retirá objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

-Evitá actividades al aire libre.

-No te refugies cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.

-Para evitar ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estate atento a la posible caída de granizo.

-Informate a través de las autoridades locales.

-Ten lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.