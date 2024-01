Tras el hallazgo del kayak, las familias de los dos desaparecidos en el mar denuncian que se detuvo la búsqueda

Un día después del hallazgo del kayak 37 kms mar adentro, Prefectura Naval, la Armada Argentina, policía bonaerense, guardavidas y organismos de seguridad provincial y municipal continúan con los rastrillajes en búsqueda de los dos pescadores desaparecidos, a pesar de que las familias denunciaron este domingo que Prefectura Naval Argentina habría cesado con el operativo

Se trata de Ramón Román, de 56 años, y Gabriel Raimann, de 38, el primero oriundo del partido de Pinamar y el segundo de Misiones, quienes desaparecieron hace una semana cuando iniciaron su travesía en la costa de la localidad de Cariló, cercana a Pinamar. El bote fue identificadp por un avión de la fuerza en un área de búsqueda específica, y fue recuperada por el guardacostas "Mantilla" a la altura de Villa Gesell. Según las autoridades, los rastrillajes continúan en el partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell y la Bahía de Samborombón.

Encontraron un kayak que podría ser el de los pescadores desaparecidos en Pinamar

Fuentes vinculadas al operativo de búsqueda y rescate explicaron que los familiares de Román y Raimann recibieron imágenes e información detallada sobre las características del kayak encontrado mar adentro, que permitieron establecer que se trataría del que ellos utilizaban. El color, la marca y una serie de detalles que la embarcación presentaba en la parte lateral reforzaron esa hipótesis.

Román y Raimann, quien había llegado desde su provincia a la Costa Atlántica, desaparecieron el pasado 14 de enero, tras bajar al sector de playa con una Toyota Hilux, color negra, a la altura de la bajada Robles, en el partido de Pinamar. De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores del caso, ingresaron al mar desde la bajada náutica de Valeria del Mar, con la intención de pescar a bordo de un kayak y desde entonces no hubo más rastros de ellos. Ese domingo había un alerta meteorológica en Pinamar por vientos de 40 a 60 km/h y ráfagas de 55 a 70 km/h.

Los dos amigos bajaron con el kayak color rojo/naranja, con motor, con intenciones de pescar y se adentraron al mar a las 6:00 de la mañana, según consta en la denuncia policial realizada el lunes por un hijo de una de las dos personas desaparecidas. Actualmente causa por "averiguación de paradero" se encuentra a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 4 Descentralizada de Pinamar.

Las familias denunciaron que frenaron el operativo de búsqueda: "Nos vendieron espejitos de colores"

A pesar de que las autoridades confirmaron que el operativo de rastrillaje continúa "mar adentro", las familias de Román y Raimann denunciaron que la Prefectura Naval Argentina detuvo la búsqueda. "Están durmiendo. No hay nadie buscando. No vemos nada. Nosotros no buscábamos un kayak. Buscábamos a dos personas", expresaron en comunicación con La Nación.

“No hay nadie buscando. Nos fuimos casi hasta Mar del Plata. Hay que hacer la queja. Que sigan buscando. Nosotros no estábamos buscando un kayak. Estábamos buscando dos personas. Si no hacíamos el recorrido que hicimos —desde Villa Gesell hasta el Faro Querandí—​, nadie nos iba a decir nada. Íbamos a estar allá (en el Muelle de Pinamar) como unos pelotudos, pensando que realmente acá se estaba haciendo la búsqueda”, lamentó María José, hermana de Román en dicho medio.

“Hace dos horas que estamos acá. No hay nadie buscando. No vemos nada y nadie nos dice nada”, reiteró. Por su parte, Pablo, uno de los hijos de Ramón Román, relató haber estado en contacto con autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. "Hablé con ellos y me dijeron que iban a estar recorriendo la zona. Les dije que lo iba a ver con mis propios ojos y no lo estoy viendo. Mi gente tampoco lo esta viendo". “No hay nadie patrullando ahí. Nos vendieron espejitos de colores. No es así, es increíble”, se lamentó.

ML