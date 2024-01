El ministro de Seguridad bonaerense resaltó que el asesinato de Tello fue distinto del de Báez Sosa porque hubo amenazas previas

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, diferenció el caso de Tomás Tello del asesinato de Fernando Báez Sosa, en base a la dinámica de los responsables, quienes en el crimen cometido en Santa Teresita durante los festejos de este Año Nuevo, ya conocían a la víctima y lo habían amenazado. Alonso lamentó que no se hubiera denunciado el episodio antes del crimen y marcó que “no tuvimos nunca más un caso como el de Fernando”.

“Trabajamos mucho estos cuatro años con toda la industria de la noche, no tuvimos nunca más un caso como el de Fernando”, dijo Alonso en una entrevista realizada este miércoles por Urbana Play y, contraponiendo ese crimen con el asesinato de Tomás Tello, añadió: “Ellos se conocían previamente. Entonces, no es la misma situación que pasó con Fernando, donde fue otra dinámica, otra organización, otros responsables”.

El funcionario relató sobre el caso Tello: “Esto arranca el 23 de diciembre con una pelea de grupo con Tomás, su primo, y tres amigos más, en el marco de una fiesta que estaba organizada en la casa de la abuela de la víctima. Allí se produce un hecho que todavía no está muy claro cómo fue, hay varias versiones sobre eso. El padre nos trajo a la comisaría el DNI de estos muchachos, que no se entiende en qué circunstancia quedaron en esa casa. Esto arranca con una fiesta clandestina en la casa de una persona, sin que estuviera un organizador, sin que el Estado supiera de esas fiestas”, remarcó.

Tomás Tello fue asesinado durante los festejos de Año Nuevo y los detenidos ya lo habían amenazado por una pelea previa

En base a esa primera pelea, el ministro postuló que “después hay alguien que está buscando venganza, hay una víctima que siente que está amenazada y no recurre a la comisaría para plantear que es víctima. Porque todo eso nosotros lo podríamos haber evitado si nos hubiéramos enterado. Acá hubo un conflicto en que no se recurrió a la agencia del Estado para avisar que estaba ese inconveniente”, lamentó Alonso, quien insistió en que “pasaron un montón de cosas esa semana. Varios de los acusados tienen antecedentes por robo, hurto, agresiones, amenazas y por lesiones. Tal vez si hubiesen tenido una condena de otro tipo, no hubiera muerto Tomás”.

Alonso también mencionó que el padre de la víctima, Daniel Tello, informó que el joven de 18 años recibió amenazas días antes del crimen y que “lo estaban buscando para vengarse”, pero que “lamentablemente nos lo comunican después del crimen. Si hubiesen asistido a la comisaría antes, tal vez hubiésemos podido protegerlo, hubiésemos buscado detener a estas personas antes de que ocurriera”, remarcó. Por ello, explicó que cualquier persona que se sienta amenazada debe hacer una denuncia a la policía: “Tiene que pedir ayuda, si la comisaría por alguna razón no la atiende, tiene una fiscalía”, recordó.

Retomando la defensa a la gestión de Axel Kicillof, sobre la que había mencionado que trabajaron durante los últimos “cuatro años con toda la industria de la noche” para evitar asesinatos como el de Fernando Báez Sosa, el ministro de Seguridad que reemplazó a Sergio Berni denunció que no cuentan con la cantidad necesaria de policías en la provincia de Buenos Aires y disparó contra la gestión de Mauricio Macri, quien en el 2016 firmó el Decreto 194/2016, que fijó el porcentaje de 3,75% de coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función del traspaso de parte de la Policía Federal.

Los detenidos fueron imputados bajo la misma figura penal que los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

“Me hubiese encantado que cuando se hizo la transferencia de la ciudad, en vez de pasar 26.000 policías y que haya dos policías por esquina en la Ciudad de Buenos Aires, tal vez se hubiesen distribuido de otra manera los policías. Pero bueno, en la Ciudad hay dos policías por esquina y en la provincia de Buenos Aires hay un policía cada 80 cuadras”, lanzó el ministro.

Por el crimen de Tello están detenidos Damián Kopelían (21), señalado como presunto autor material del crimen, y otros siete mayores de edad: Federico Brandon (22), Roberto de Jesús Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29), imputados como coautores, y Avedis Kopelián (57) y Aram Kopelián (27), padre y hermano del principal acusado, Darío Espinosa (33) y Roberto Cejas (29), como partícipes necesarios. Todos ellos están imputados por el delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", la misma figura penal que los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Caso Tomás Tello: la nueva pista que examinan los investigadores para identificar al autor del crimen

La madre de Tomás Tello se mostró "muy conforme" con la investigación y el padre criticó al intendente

Samanta Ferreyra, madre de Tomás Tello, declaró este miércoles como testigo en el marco de la causa por el crimen, y aseguró que está "muy conforme" con la investigación, en la que hay ocho mayores y dos menores de edad detenidos. Ferreyra dijo que el fiscal Pablo Gamaleri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 11 de Mar de Ajó, ante quien declaró, "está trabajando perfectamente, muy bien".

Según explicó al salir de la sede de la fiscalía, en su declaración aportó precisiones sobre algunos de los acusados con los que su hijo había tenido un incidente el último 23 de diciembre. "Conté lo que había hablado con mi hijo la noche previa al 24", dijo, y agregó que brindó información sobre posibles testigos del ataque sufrido por la víctima, que aún no hayan sido citados en el marco de la causa.

La madre aportó precisiones sobre algunos de los acusados con los que su hijo había tenido la pelea previa

Ferreyra, quien está a punto de dar a luz a su tercera hija mujer, aseguró que todavía no vio los videos incorporados al expediente. A dos días del crimen de su hijo, la mujer señaló que está "contenida por la familia" y "tratando de seguir adelante". Por su parte, el padre de la víctima aseguró que la violencia que sufrió Tomás es un ejemplo de lo que pasa todos los años en el partido De la Costa.

“Siempre ocurre. Es gente que viene a trabajar y que tiene antecedentes. La costa, en temporada, se llena de gente que nadie lleva un registro, que hacen lo que quieren”, apuntó y aclaró: “No todos vienen a delinquir”. Sin embargo, insistió en que “hay arreglos políticos con los carreros que venden sus productos en la playa y el 99% de esas personas no son de acá. Nadie regula nada”.

Daniel enfatizó que durante el verano “no hay seguridad”. “A mi hijo lo corrieron seis cuadras, me lo mataron a botellazos y puñaladas y nunca fue la policía. Nunca”, destacó y reveló que desde el municipio no le ofrecieron asistencia. “No se puede más seguir así acá”, reflexionó el hombre oriundo de Mar del Tuyú sobre la gestión de Juan De Jesús.

