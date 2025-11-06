El hecho de agresividad, protagonizado esta tarde por un hombre de 80 años que le dio un golpe en la cara a su vecina de 23, luego de que ésta lo increpara por haberle pateado el auto, sumó un episodio inesperado. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le suspendió la licencia de conducir a la joven.

El conflicto vecinal sucedió este miércoles en el barrio porteño de Villa del Parque y trascendió por la denuncia de la mujer, que además grabó con su celular la situación. El hombre, aparentemente enfurecido porque ella dejó su auto estacionado al límite de su garaje lo pateó sin registrar que la dueña lo estaba mirando y que sale a la vereda a reclamar.

"¿Qué hacés? ¡Le pegaste a mi auto!", le dice a la joven, llamada Agustina, cuando lo cruza en la vereda. Sin embargo, el hombre sin disculparse, sigue caminando hacia su casa, por lo que, ella se interpone y le da, con una mano, un empujón en el pecho. Él responde aún más violento y le da un golpe en la boca, cortándole el labio.

En otro tramo de las grabaciones puede verse como la esposa del hombre intenta meterlo a su casa, pero este insiste y vuelve a encarar a la joven, insultándola. Un vecino interviene y logra frenarlo.

Un llamado al 911 alertó a la Policía de la Ciudad que llegó al lugar y detuvo por varias horas al adulto mayor. Mientras que, a Agustina, la Unidad de Flagrancia Oeste (UFLO) le dio un botón antipánico.

Le suspendieron la licencia por manejar a alta velocidad

Los sucesos, rápidamente tomaron conocimiento público por la cobertura mediática y la viralización de los videos, lo que hizo que también la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tomara conocimiento de que el auto estaba sin la patente colocada y que la joven había conducido de forma irresponsable con anterioridad.

A partir de denuncias ciudadanas por video previos, que mostraban a la conductora al volante, cuando se filmaba a sí misma mientras manejaba a más de 150 km/h mientras se grababa con el celular la ANSV decidió intervenir.

La ANSV aclaró que la medida “no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió”, sino que se basa en las imágenes que “exhiben su conducta peligrosa al volante” e indicaron que solicitaron la inhabilitación por “conducta temeraria” y “poner en riesgo a terceros”.

Además de la alta velocidad, la ANSV detectó otra infracción grave: “En las distintas notas de los medios también se percibió un detalle no menor: su vehículo no tiene patente trasera”.

Por último, afirmaron que Agustina será notificada por la jurisdicción que emitió su licencia y “posteriormente evaluada para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles”.

