Un hombre fue disfrazado a retirar un premio de 30 millones de dólares para que su esposa no se entere

Un hombre ganó 219 millones de yuanes chinos (más de 30 millones de dólares) en la Lotería de Bienestar de China y se lo ocultó a su familia para que su esposa no deje de trabajar. Además, el hombre fue a buscar su premio disfrazado de pájaro amarillo para que nadie lo reconocieron.

La Lotería de Bienestar es organizada por las autoridades del país y para entregar sus premios le saca una foto al ganador posando con un cheque gigante, por eso este hombre decidió ir completamente camuflado. Por esta razón las imágenes rápidamente se viralizaron.

El afortunado no quiso contarle ni a su esposa y a su hijo su buena suerte para que no le pidieran dinero y no se preocuparan por trabajar. Si bien su plan funcionó bien, muchos se preguntaron cómo hará para que su familia no advierta que tiene mucha plata.

El chino que se identificó como Sr. Li, seudónimo que eligió para proteger su verdadera identidad por cuestiones de seguridad, había comprado 40 tickets para la lotería y gracias a una combinación que jugó durante varios años se hizo millonario.

La cuantiosa suma la obtuvo gracias a la suma de cada “cartón” por el que recibió un premio de 750.000 dólares. “No le dije a mi mujer y a mi hijo sobre el premio ganado por miedo a que se vuelvan demasiado complacientes y no trabajen o se esfuercen en el futuro”, dijo a los medios chinos.

De su premio donó 680.000 dólares a la caridad y, según confesó, todavía no sabe en qué gastará el dinero.

